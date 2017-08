APAST abre boquete y no lo cierra; en San Miguel

Desde la segunda quince de agosto trabajadores de APAST, realizaron un trabajo de reparación de la tubería que pasa sobre la calle Mariano Matamoros en el Barrio San Miguel, en donde al no encontrar la falla, abrieron otro boquete cerca de ahí. Desde hace más de quince días se un enorme agujero y un montón de escombros, obstruyendo parte del carril que conduce hacia la calle Margarita Maza de Juárez. Dicho boquete se encuentra en la salida de una curva de dicho carril, el cual no es visto por automovilistas y motociclista, ya que no cuenta con un señalamiento de precaución, solo un palo dentro de una cubeta.