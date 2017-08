Reclaman pago de boleto de avión a Simeón Hernández

Lo anterior se dio a conocer a través de redes sociales, donde una funcionaria de turismo refiere que la encargada de la Agencia de Viajes Turismo Trovo de Ciudad Valles, solicita el apoyo para localizar a un funcionario de Tamazunchale que adeuda la mitad del costo de un boleto de avión. Refiere que el año pasado la Secretaría de Cultura le financió el costo del boleto a Simeón Hernández Guerrero, sin embargo él solo cubrió la mitad, y desde entonces no ha vuelto para liquidar el resto del adeudo. Se menciona que han tratado de localizar al funcionario para que pase a realizar el pago pero hasta el momento no han podido localizarlo, por lo que de no obtener respuesta podrían proceder legalmente para poder requerir el monto necesario.