Constantes fallas en el servicio de agua

De acuerdo a los quejosos mencionaron, “ya no sabemos qué hacer, porque cada que quieren nos mandan agua y solo un día por semana, tal vez la dirección del APAST no se ha terminado de organizar, o de plano hay falta de agua, pero no creemos que sea esa la situación, esperamos que esto no siga asi, porque los vecinos ya estamos cansados de esto, no es posible que sigamos en estas condiciones”.

En este sentido, piden también que se reparen varias tomas de agua que se encuentran en mal estado, lo que provoca las fugas en este sector, ya que el paso de las unidades pesadas ha lacerado el pavimento y dañado las líneas de agua potable.

Mencionan que al menos esperan recibir el servicio de manera constante, pues aseguran que han estado pagando el recibo del agua de manera oportuna, por lo que esperan tener el servicio de manera regular.