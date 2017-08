Nuevos Horizontes con falta de dos aulas y dos maestros

Lo anterior fue informado por Margarito Mancilla Temprano, director de dicho plantel, quien refirió que en los últimos años han registrado un aumento en la demanda de ingreso al plantel a tal grado que por cada ciclo, se ve en la necesidad de no aceptar a 25 niños para no saturar los salones y disminuir la calidad educativa. Por ello dijo, la necesidad de que la SEGE o el Ayuntamiento los apoye en la construcción de dos aulas ya que actualmente, los grupos de tercero y quinto grado funcionan en bodegas habilitados como salones. El plantel dijo, cuenta con 370 alumnos y la demanda de ingreso es grande dado que está en un sector muy poblado y los niños provienen no solo de esa colonia sino de otros lugares como el Infonavit 2, Troncones, 18 de Marzo, entre otros. Mancilla Temprano agregó que actualmente dos grupos están sin maestro asignado toda vez que éstos aun no son provistos por la SEGE, a pesar de que ya transcurrió una semana del actual ciclo escolar, pero espera que a más tardar el próximo lunes puedan estar llegando y mientras tanto, está apoyándose en las profesoras del sistema USAER que atiende a niños con capacidades especiales. Por otra parte informó que por las tardes, opera un programa especial enfocado en prevenir los embarazos a temprana edad y se reúnen las niñas de 10 años en adelante, a quienes se les concientiza sobre la sexualidad aunque no de manera directa.