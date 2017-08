Próxima semana reactivan la entrega de despensas

Recordó que debido al encarecimiento de los productos, sobre todo del tomate, la entrega quedó suspendida, pero la semana pasada se registró un descenso en el precio del tomate, aunque por otro lado, un incremento en la cebolla.

“Esperemos ya no parar, pero no es por nosotros sino porque los precios están elevados y lo que no quiere el presidente que no salgamos del techo financiero y pegarle al programa” indicó.

La intención agregó, es iniciar la entrega de las despensas en el sector 4 rural que comprende los ejidos El Lobo, Desengaño 1 y 2, La Marina, Tantizohuiche, Tambolón, Tantóbal.

Serán dijo los mismos productos que son: un kilogramo y medio de papa, uno de tomate, uno de cebolla, medio de chile y uno de frijol, al mismo precio de 20 pesos por cada una y sería la tercera entrega.

“La gente no debe de pagar más de 20 pesos y eso es lo que nos pide el presidente, que estemos vigilando que no se cambie el precio, porque es una ayuda social y no se vale que mucha gente quiera lucrar con la necesidad de la población” finalizó.