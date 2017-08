Apreciaciones El haberse dado a conocer que el supervisor de zona Julio César Chapa buscaba dar de baja la escuela primaria de Palmira Nuevo para convertirla en CONAFE y que se negaran los padres de familia a que fuera así, generó que ahora los pequeños no cuenten con una escuela en su comunidad y que tengan que trasladarse a otras localidades vecinas como son Poytzen y Las Armas, siendo en el caso de los 5 menores que acuden a Poytzen los que se tienen ir caminando más de kilómetro y medio sobre la carretera, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios sufriendo las inclemencias del sol y dentro de pocos días de la lluvia para posteriormente sufrir el frio, mientras que los 3 que acuden a la localidad de las Armas, tienen que cubrir los gastos de pasajes del menor y de la madre para poder recibir sus cátedras, pero lo peor del caso es que las instalaciones de la primaria quieren utilizarlas para instalar la supervisión escolar, siendo eéste el probable fondo del problema, ya que mientras que las autoridades educativas se sienten con el derecho para hacer de las instalaciones lo que consideran pertinente, los vecinos se niegan a que así sea y se opondrán en determinado caso a que sean ocupadas argumentando que todo el equipo de cómputo, cocina, instalaciones y todas las buenas condiciones que presenta la institución, fueron logradas mediante los trabajos de los habitantes a lo largo de los años. El hecho de que no se encuentre accesible el vehículo recolector de basura, ha sido causa para que todo un callejón de la zona centro del municipio de Tanlajás se encuentre lleno de basura porque anteriormente los trabajadores pasaban con sus carretillas hasta el interior del mismo y desde hace unas semanas no lo hacen, generando molestia entre los pobladores que ahí viven y que con tal de no afectar a sus mismos vecinos, no queman la basura pero tampoco tienen espacios para poder tirar los desechos sin que este cause afectaciones. En este sentido sin embargo la situación no se deriva de la falta de camión, tampoco de que no pasen los trabajadores en otras calles, solamente en el callejón 20 de noviembre. A partir de los próximos días se espera que se dé inicio a lo que será la rehabilitación y modernización del primer cuadro del municipio lo que contempla específicamente el mercado municipal, el cual será motivo de presión en contra del ayuntamiento de Axtla de Terrazas nuevamente ya que los comerciantes se preocupan al pensar que serán retirados de sus lugares aunque esto no será así, por el contrario se anuncian las mejoras de las instalaciones, las banquetas, calles, entre otras remodelaciones que generarán un gasto mayor al millón de pesos, pero que para la promoción turística del municipio serán bien invertidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones