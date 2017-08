Apreciaciones Luego de varios meses de que se llevara a cabo la renovación del comité directivo municipal del Partido Nueva Alianza, finalmente se llevó a cabo la toma de protesta de las dirigencias municipales por parte del comité directivo estatal en la capital del estado, en un evento en donde evidentemente la mayoría de los integrantes son del sector magisterial. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El trabajo realizado por PANAL, al menos en el municipio, ha sido muy callado prácticamente imperceptible, las reuniones que realizan han sido muy reservadas, aunque se sabe han buscado llegar a ciertos sectores como los jóvenes que han demostrado ser una buena plataforma de activismo que ha funcionado en las pasadas contiendas, y que suelen ser relegados. Después de que Primo Dothé diera a conocer su postulación a coordinador estatal, el ex dirigente estatal de MORENA y actual enlace estatal, Gabino Morales, difundió en su cuenta de Facebook un desplegado donde señala que las nominaciones no implican que ya se tengan las candidaturas en la bolsa, ya que esto se habrá de definir mediante encuestas abiertas a la ciudadanía. La publicación viene en respuesta precisamente a las publicaciones del consejero estatal Dothé Mata, dejando ver la división que persiste al interior del partido y lejos de contribuir a sumar estructuras a la promoción del voto ocasionan incertidumbre entre la propia militancia y simpatizantes al proyectar una imagen similar a los partidos que critican. El mismo problema del ausentismo que se ha infiltrado en los demás consejos ciudadanos ha afectado al de Desarrollo Rural en donde ayer se decidió finalmente aplicar soluciones, que se encuentran dentro de la misma ley, y que consiste en echar fuera a quienes simplemente no acuden por falta de interés a las sesiones, para ser sustituidos por personas que sí tengan interés en participar. Hasta ahora es el primer consejo que se atreve a aplicar estas medidas, ya que en el resto no se ha siquiera considerado el tema, pese a que cada vez más resulta difícil conseguir el cuórum necesario para poder llevar a cabo las sesiones, algunas de plano prácticamente han quedado en el olvido como la del consejo de transporte en donde no se ha convocado. Uno de los temas que se dieron a conocer en la sesión es la clonación de aretes para ganado, que resulta irónico ya que este tipo de candados se presumió como una medida de alta seguridad para evitar el abigeato o robo de ganado, y que está siendo vendida a los ganaderos de todo el país, lo cual requiere que se inicie una investigación para determinar qué es lo que está ocurriendo ya que esto resta confianza en las acciones implementadas por el gobierno federal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones