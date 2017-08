Apreciaciones Para la siguiente semana, se espera movimiento en los planteles CONALEP que hay en el estado ya que, uno de los dos sindicatos que existen en ese sistema, pretende llevar a cabo la toma de los mismos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios A través de un comunicado de prensa, el secretario general del Sindicato de Académicos del CONALEP Arnoldo Rodríguez Varela, informó lo anterior y recordó que el pasado 14 de agosto, dicho gremio accedió a no realizar manifestación alguna ni toma de planteles como lo había advertido sino iniciar mesas de diálogo con la SEGE y con la dirección estatal. A casi dos semanas de ello, no ha habido acuerdos y las exigencias como gremio han subido de tono dado que piden la destitución del director general de los planteles CONALEP y de su asesor. Rodríguez Varela adelantó que si para inicios de la siguiente semana no hay acuerdos, estarán tomando los planteles que existen en la localidad entre ellos el ubicado en ciudad Valles Y es que, en dichos planteles, tenía poco más de un año que no se registraban manifestaciones y las que se habían dado fueron pacíficas sin afectar las clases pero se anticipa en caso de que no haya acuerdos entre el Sindicato y la dirección, que sí habrá cese de clases en caso de darse la toma de los planteles. La tarde de este viernes fue dado a conocer que quien fuera coordinador en la región de la CODUC Fernando León Martínez, falleció y que estaría siendo velado en su domicilio ubicado a unos metros de la avenida Pedro Antonio Santos, a inmediaciones del parque Rafael Curiel. Tal parece que las oficinas del Comité Ejecutivo Municipal del PRD que abrió el regidor Guadalupe Arteaga García son “patito” a decir del dirigente estatal José Luis Fernández quien ayer estuvo en la localidad. Y es que, el líder del sol azteca, cuestionado del porqué no hay financiamiento a los CEM como lo había denunciado Arteaga García, respondió que se debe a que primeramente, no tiene conocimiento de que exista una oficina en la ciudad del partido. Señaló que como requisito indispensable para que una oficina del CEM de cualquier localidad pueda recibir financiamiento, requiere tener 450 afiliados pero además, demostrar que realiza labor partidista, afiliación, trabajo con la base, formación de estructuras. Cabe recordar que Lupe Arteaga, desde el año pasado, abrió las oficinas “patito” de la UCD en un local pequeño ubicado sobre la avenida Juárez y ahí mismo, dividió el cuarto a la mitad y de un lado dijo que afiliaba carros americanos y que en el otro lado, realizaba trabajo de partido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones