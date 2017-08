Pobladores de Chalco detienen a un presunto homicida mediante intercambio por sus papás Arrestaron a los padres del jovén hasta que se entregara para que fueran liberados. AXTLA DE TERRAZAS- Momentos de tención se vivieron el día de ayer en el ejido Chalco, luego de que las autoridades ejidales llevaron a cabo la detención de Juan Manuel C., de 20 años de edad, quien presuntamente privó de la vida el pasado miércoles, a un menor de 14 años en el barrio Chalco. Axtla | Axtla 0 Comentarios La tragedia, causó indignación e impotencia por lo sucedido, por lo que tomaron la determinación de hacer justicia por su propia mano deteniendo por varias horas a los padres del supuesto homicida al tiempo que exigían se entregará y dejarían en libertad a sus padres. La mañana de ayer, tras la aprehensión del joven, las autoridades y habitantes del lugar exigían la presencia del Procurador de Justicia o del propio gobernador del estado para hacerle entrega del detenido, ya que dijeron no confían en las autoridades en la aplicación de la justica. En el lugar se concentraron unas mil gentes, acudiendo Elementos de Seguridad Pública del Estado y Seguridad Pública Municipal. El detenido fue custodiado en un cuarto; entablando el Director de Seguridad Pública Benjamín Vázquez, un dialogo con las autoridades del ejido, quienes exigían la presencia del Procurador al tiempo que solicitaban se le hiciera justica a la familia del menor. Luego de algunas horas de dialogo entre el director de la corporación y las autoridades del ejido se acordó se les haría entrega del presunto culpable, pero con la condición de que solo para que fuera ingresado a las celdas preventivas del mismo ejido, petición que les fue concedida, en tanto arribara al lugar el Sub Procurador de la zona Lic. Daniel Aquino, Martínez, quien vía telefónica informó que arribaría al sitio entre las 15 o 16 horas. Luego de los acuerdos establecidos, elementos de las corporaciones policiacas condujeron al presunto culpable a las celdas preventivas del mismo ejido donde fue ingresado, mientras se determinaba su situación jurídica. Entrevistado al respecto Nicasio Mata Zúñiga, Delegado Municipal del Barrio de Cuayo Chalco, manifestó que la detención se llevo a cabo en base a los usos y costumbres del ejido, luego de los acuerdos que se tomaron en una asamblea, posterior se hizo la invitación a todos los habitantes de los 7 barrios de Cuayo, mediante lo cual se trazó una estrategia que consistió en detener a los padres del presunto homicida a quienes les sentenciaron que si el acusado no se entregaba no los dejarían libres a ellos y lo anterior les dio resultados. Informó que los padres del presunto inculpado fueron detenidos el pasado jueves y aproximadamente a las 7: 45 de la mañana de ayer viernes Juan Manuel se presentó y entrego de manera voluntaria a las autoridades del ejido. Manifestó que su actuación es debido a que consideran que en su comunidad no existe seguridad, ya que la patrulla que antes se tenía en el lugar ya no está y consideraron que de acuerdo a sus usos y costumbres cuentan con sus leyes que los facultan para llevar a cabo este tipo de acciones. Y advirtió que en caso de que el Procurador no se presentará como lo acordaron no dejarían libre al detenido y mediante una asamblea y un consenso con las autoridades de los 4 barrios, jueces y delegados se estarían determinando una nueva estrategia. El comisariado ejidal Enrique Martínez, manifestó su indignación y molestia por lo sucedido en el lugar y dijo que la comunidad entera está molesta por lo que se está exigiendo que se haga justicia a la familia del menor fallecido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reinstalaron el programa de desayunos escolares 2017-2018 Colegio de Agrónomos de la H. analizará en caso de Soledad de Zaragoza Jóvenes consumen aguardiente adulterado Entregarán reconocimientos a adultos mayores en su día Poca respuesta de la ciudadanía en la colecta de bomberos