Detienen y condenan en Chalco a presunto homicida de menor Retienen a Subprocurador de Justicia hasta lograr compromiso de sentencia. Axtla de Terrazas SLP.- Ante la presión que se tuvo por parte de las autoridades y vecinos no solo de la comunidad afectada, sino también de los Barrios cercanos a la misma, este mismo viernes a la media noche se logró que las autoridades se comprometieran a otorgar máxima condena al presunto homicida del menor de edad que defendió a su abuelo. Presión de habitantes de Chalco permite detención de supuesto homicida. Como se diera a conocer de manera oportuna, el pasado martes por la noche se registró en la comunidad de Chalco un incidente en donde Juan Manuel C., iba siguiendo a Ezequiel G., buscándole pleito, cuando al llegar al domicilio de sus familiares, su nieto Juan Antonio M., (+) de apenas 14 años de edad, salió a defender a su abuelo sin pensar que su primo llevaba consigo un arma blanca, con la cual asestó una certera puñalada que le quitó la vida, dándose a la fuga el presunto responsable hasta este viernes en que por la mañana fuera detenido por las mismas autoridades de la localidad, quienes la pusieron en las celdas preventivas, sin embargo ante la molestia de los pobladores la situación estuvo a punto de pasar a mayores ya que buscaban linchar al inculpado, por lo que las corporaciones policiacas tuvieron que intervenir y resguardar al presunto homicida. En esos momentos y a fin de que se tranquilizara a los pobladores, se pidió la intervención del Sub procurador de Justicia quien arribó al lugar aproximadamente a las 15:30 horas dando la pauta para una reunión, en la cual el funcionario esclareció la forma en que se deberá de juzgar al inculpado, aclarando que esto sería mediante la nueva ley de justicia penal acusatorio y sobre todo, cuando no se contaba con la flagrancia, aun cuando si con los testigos, por lo que tendrían que ser las autoridades quienes determinaran el tiempo que tendría que purgar por el presunto delito de homicidio, lo cual no dejo satisfechos a los vecinos que determinaron no permitir que se retiraran las autoridades hasta que se presentara en el lugar el Secretario de General de gobierno en el Estado, por lo que mediante llamadas y acuerdos, se logró destrabar el problema hasta la media noche en que el Sub procurador comprometió que se dará máxima condena al inculpado, sobre todo ante la presión ejercida ya que a partir de las 22:30 comenzaron a llegar camionetas con habitantes de los Barrios vecinos a Chalco, dando un total aproximado de 600 presentes Posterior a ello el detenido fue trasladado al municipio de Tamazunchale en donde quedó a reserva de que se lleve a cabo su proceso legal de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y en el cual estarán al pendiente los pobladores.