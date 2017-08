Apreciaciones El problema de la obra de drenaje en la comunidad de Proceso, Santiago, sigue en pie ya que los habitantes de la comunidad reclaman que habrá de afectar los mantos acuíferos, el problema quizá también tiene su origen en el hecho que las dependencias encargadas no cumplieron con el procedimiento adecuado. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En este caso la Comisión Estatal del Agua, CEA, así como la Secretaría de Gestión Ambiental no han logrado dejar convencidos a los vecinos, quienes a pesar de los argumentos que les presentan no confían en que sus manantiales y arroyos no se habrán de ver afectados por la contaminación de las aguas residuales. Aunado a que ahora el argumento de los habitantes es que no se realizó la consulta a la comunidad como se encuentra establecido en la ley de consulta indígena, aunque habría que determinar si Retroceso se encuentra dentro del padrón de comunidades indígenas, por lo pronto ya consiguieron un amparo que ha impedido la liberación de la obra. Hay que recordar que en la administración pasada la CEA canceló dos obras importantes en el municipio por no cumplir con los permisos correspondientes, entre ellos el estudio de impacto ambiental por tanto se esperaría que la misma dependencia sí cumpliera con estos requerimientos aunque los antecedentes que se tienen por el caso de Xilitla deja mucho que desear. Un tema en el que se ha avanzado mucho sobre todo en el tema de regulación y ordenamiento es el de transporte, ya que la mayoría de las rutas han conseguido ingresar dentro del patrón de permisos y renovación de unidades así como de seguros de protección a terceros, quedando pendiente el tema de las jurisdicciones para poder trabajar, sobre todo en tema de rúas federales. Con la ampliación de la zona urbana se vino a resolver en parte ya que ahora quienes tienen que recorrer tramos cortos en vías federales podrán hacerlo sin problema, tal es el caso del fraccionamiento El Sol, Zacatipán, entre otras, pero todavía resta un gran tramo por resolver. Por lo pronto en este sentido el servicio urbano ha externado que habrá de respetar el acuerdo que se tiene con la ruta de San Martín y no habrá de ingresar al Instituto Tecnológico como se esperaba, ni tampoco a la Normal en La Cuchilla dejando las rutas hasta la Universidad como se encuentra actualmente. Aunque la ruta de Matlapa sigue sin ser regulada y sigue dando servicio dentro de la zona urbana de Tamazunchale hasta la zona centro y no hasta San Rafael como se encuentra su concesión, lo que implica una invasión de ruta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Dos millones de pesos en equipo de cómputo gestionó el Senador Octavio Pedroza Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones