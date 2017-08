Apreciaciones La alberca municipal sigue sin estar lista a pesar que desde el 2015 en el anterior trienio, el Cabildo saliente avaló una partida de varios cientos de miles para su rehabilitación. En días pasados, el director del deporte expresó que como mínimo faltan aún 15 días para que culminen los trabajos y después tendrá que pasar más tiempo para realizar las pruebas y verificar que todo esté bien. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios La tardanza en la terminación de la reparación de esa obra, ha generado reacciones entre la población sobre todo en la red social Facebook donde han tomado ese tema de burla haciéndose diversos “memes”. Lo cierto es que esa alberca, cuenta con un techado de varios cientos de miles de pesos pero están desaprovechados porque el espacio no está en uso. Otra de las obras que inconclusas, es el parque Valles-Milenio en el fraccionamiento Altavista la cual permanece abandonada desde hace meses y según refiere el titular de CODESOL Saúl Ortega Alvarado, los trabajos están detenidos debido a que no han llegado los recursos para la siguiente etapa. Mientras tanto, vecinos del sector denuncian que los materiales usados en esa obra son de mala calidad y como ejemplo citaron el techado de la cancha de usos múltiples de la cual, se han desprendido varios trozos pese a que aún ni se culmina e inaugura. Podría ser a finales de septiembre cuando específicamente el día 30, cuando el alcalde Jorge Terán rinda su segundo informe de gobierno informó lo anterior la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero. En caso de que el hoy alcalde pretenda reelegirse según las versiones que se han manejado, tendrá que revisar las fechas que ha fijado el CEEPAC para evitar realizar actividades que le puedan ser atribuidas como andar en campaña o adelantarse a los tiempos. Sin duda alguna, la intención tanto del alcalde así como del gobernador Juan Manuel Carreras López será inaugurar en septiembre o lo más pronto posible la primera etapa del parque recreativo “Tantocob” para que ambos mandatarios puedan, incluirlo dentro de sus respectivos informes. Quienes hasta el momento no han sido cuestionados sobre la reelección, son los regidores quienes también tienen esa facultad a partir de este 2018 pero para ello deberán de separarse de ese cargo con tiempo de antelación. Algunos de ellos saben que el cargo de regidor no es eterno y tiene vigencia de tres años por lo que desde un inicio, se dieron a la tarea de apoyar a la población en busca de votos cautivos en caso de buscar un nuevo cargo y llama la atención que la mayoría han sido mujeres. En ese tenor se encuentran ediles como Juana Elena Torres Ramos de Movimiento Ciudadano quien en últimos días y aprovechando el tema del regreso a clases, unió esfuerzos con el constructor David Medina y entregaron útiles escolares en diversos sectores. Además, Elizabeth González Bucio ha apoyado a diversos sectores de la ciudad con eventos como del día del niño, loterías etcétera y Alma Idalia del Ángel Gómez desde el tema educativo y en menor grado el regidor Alberto Zúñiga. De ahí en fuera, el resto no se le ha visto más que en las sesiones de Cabildo como Paco Rivera Montiel, Guadalupe Arteaga, Irma Vega, Antonio Juárez, José Lárraga, José Pañola, Hugo Armando Hermosillo y Hablando de informes, en días pasados fue difundido el video que hace algunas semanas grabó el presidente de México Enrique Peña Nieto en el municipio de Tamuín, en la empresa de la familia Gutiérrez. Se trata de un video promocionando el quinto informe de gobierno del mandatario nacional que fue grabado en una visita que hizo el presidente de manera hermética a Tamuín. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones