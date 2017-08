Aplica SCT mil 295 sanciones a operadores y concesionarios  

Las principales causas denunciadas por los usuarios y detectadas por los inspectores son: maltrato por parte de los operadores, no respetar las paradas de ascenso y descenso, así como el exceder el límite de velocidad máximo permitido que es de 60 kilómetro por hora, entre otras. La Secretaría indicó por las faltas cometidas fueron remitidas al corralón 185 unidades del transporte urbano, las cuales, hasta no cumplir con las sanciones administrativas interpuestas, están impedidas para prestar el servicio a los usuarios, destacando además el retiro de circulación de 92 unidades por no cumplir con el límite de antigüedad permitido de los 10 años que marca la ley. Asimismo, en este lapso de tiempo se recibieron mil 640 quejas, a las cuales se les dio el seguimiento correspondiente, aplicando en los casos necesarios una sanción, además de que se emitieron 542 apercibimientos.