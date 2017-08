Ayudan sin ayuda, pero con las ganas de salvar vidas: Alfredo L. Zarazúa Sobreviven con apoyo de los ciudadanos, distintos niveles de gobierno no quieren colaborar. Huehuetlán, S.L.P.- Sin esperar nada a cambio, pero siempre con la fe de que personas altruistas volteen a ver su trabajo y los apoye con los materiales que se ameritan para poder salvar vidas en caso de un desastre natural o un accidente, los socorristas de la comisión nacional de emergencias permanecen las 24 horas los 365 días del año vigilantes de cualquier situación. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Salvando vidas en todas las contingencias, personal de la Comisión Nacional de Emergencias. Por ello Zunoticia llevó a cabo una entrevista con el Coordinador de la Zona Huasteca Centro, Alfredo de León Zarazúa, quien brindó detalles de los trabajos que llevan a cabo a pesar de las limitantes con las que cuentan, ya que requieren para las diferentes acciones que realizan es caro y el personal aun es poco para la gran demanda de trabajo que existe por la cobertura de Matlapa a Xolol, “para atender un incidente o un accidente siempre tratamos de estar al pendiente, cuento con 5 elementos que siempre están disponibles las 24 horas del día, con los recursos de nosotros tratamos de movernos en nuestros propios vehículos ya sea un llamado de algún accidente o algún desastres natural, en temporal de sequía son los incendios forestales, en lluvia es cuando más nos sube por los accidentes automovilísticos además por las inundaciones del río del municipio, pero es más en temporada de lluvias, si por ejemplo estuviéramos atendiendo un accidente a la semana ahorita que no está lloviendo, cuando es temporada de lluvia atendemos desde 5 hasta 7 al día, también atendemos 5 a 6 en la noche, estamos hablando hasta de 10 diarios, esto por la distancia que apoyamos nosotros porque apoyamos desde Matlapa a Xolol, tenemos elementos en las Armas por eso cubrimos hasta Xolol nosotros”, declaró. Pero para esto, cada uno de los colaboradores tuvo que capacitarse previamente, lo cual fue un costo que se cubrió de manera personal al igual que las actualizaciones que reciben en los diferentes cursos que tienen que recibir para seguir brindando el servicio, “el personal totalmente capacitado para atender a la gente, es lo que nos pide Seguro Social, Protección Civil, nuestra propia Delegación Estatal, esta última dependencia nos vienen a capacitar, son capacitadores, son especialistas en los temas que se tengan que tratar, sea incendios, accidentes ya que nosotros trabajamos los cursos básicos de urgencias médicas, trabajamos lo que es incendios, extracción vehicular, ascenso y descenso con cuerdas que es rapel, algunos son pagados, algunos otros los imparten rescatistas, lo de bomberos hay que pagarlo todo, lo de paramédico hay algunos que son con certificación son caros, hay que pagarlos nosotros”, dijo. Lo que dio la pauta para la pregunta de los posibles apoyos de los gobiernos, “la verdad a nosotros lo que es Huichihuayán no tenemos apoyo de ningún gobierno, solo de la gente que nos ve trabajar, si nos hemos acercado a los diferentes grupos de gobierno de diferentes niveles y no hemos tenido apoyo, trabajamos con nuestro propio recurso y con lo que la gente nos da, el lema de nuestro Delegado Estatal es que si la gente nos ve trabajar la gente nos va a apoyar y muchas veces nos ha tocado que vienen brigadas de auxilio de algún estado diferente o llegan personas que supuestamente se dedican a lo que hacemos nosotros, altruistas, y vienen a pedir cooperación y son los que nos dejan mal con la gente, por esas personas no nos apoyan, piensan que no estamos trabajando que nada más lo hacemos por pedir cooperación, nosotros lo que pedimos es apoyo con material; los materiales de primeros auxilios, es una maleta de traumas, esa maleta tiene un valor de 3 mil 500 pesos y nosotros tenemos el material suelto pero necesitamos la maleta que viene más equipada, pero no se las hemos solicitado directamente a nadie”, aclaró. Sin embargo, los trabajos son muchos y las carencias más ya que los uniformes que tienen se consiguieron de segunda mano, los impermeables fueron adquiridos con recurso del mismo coordinador y además ameritan de la compra de un vehículo que se pueda adecuar para que al salir ya se encuentre equipado con todo lo necesario para las contingencias, lo cual no los detienen y se mantienen a la expectativa de cualquier incidente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sólo el 30% de escuelas tiene deficiencias en infraestructura Detectan a menor de 12 años con desnutrición y parálisis cerebral en la Unidad Básica Autoridades son los que ejercen violencia hacia las mujeres Jóvenes promueven Parkour en municipios huastecos Celebrarán el 26 a los abuelitos con huapangueada