Personal de agua potable repara fugas de agua Piden a particulares hacerse cargo de los desperfectos que ocasionan a las tuberías. San Martín Chalchicuautla, S.L.P.- Ya que en el municipio de San Martín gracias a las lluvias se acabó el estiaje, ahora el personal de agua potable realiza reparaciones de tuberías rotas por tantas fugas de agua que hay al no ocuparse por mucho tiempo este servicio. Piden a ciudadanos arreglar los desperfectos o en su defecto pagar por daños ocasionados a las tuberías de agua potable. En entrevista para este medio informativo, el Director del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en San Martín, Lorenzo Hernández, dio a conocer que gracias a las fuetes lluvias en días pasados, el estiaje en el municipio había terminado, pero ahora les había traído más trabajo de reparaciones de tuberías, ya que al no ser utilizadas por mucho tiempo las tuberías en diferentes puntos se craquearon. Cabe hacer mención que son tuberías muy viejas, y también porque muchos ciudadanos realizan construcciones sin tener cuidado, causando roturas, sin hacerse responsables de las correspondientes reparaciones, por lo que solicitan al ayuntamiento solucionar dicha problemática que se presenta. No obstante, los causantes de estos daños, tienen que realizar la reparación o en su defecto pagar por los daños ocasionados. Señalando que por este tipo de fugas y reparaciones en la cabecera municipal en varias ocasiones se han quedado sin este servicio hasta por tres o cuatro días, causando molestia a los ciudadanos siendo ellos los principales culpables de que el agua no les llegue a su domicilio, enfatizó el servidor público.