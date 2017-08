Harán entrega del 2do Informe de Gobierno  

Luis Aguilar Contreras, encargado de la Unidad de Transparencia, argumentó que desde antes se ha estado trabajando con cada uno de los directores de los diferentes departamentos del ayuntamiento, donde se les ha explicado la forma de entregar estos datos, siendo de manera que coincidan todos los datos estadísticos, ya que se analizará y checará a fondo cada uno de ellos. Dijo también, que no hay mucho problema con esta información, ya que desde el inicio de la administración se han tenido registrados los datos de los trabajos realizados desde entonces, por lo que esto les facilita las cosas, y de ninguna manera puede haber alguna falla, pero que, si deben estar al corriente con cada uno de los cambios que realicen, porque con algún dato que no sea bien revisado pueden variar mucho. Afirmó que hasta el momento no se había tenido ningún problema al respecto, ya que todos están en la misma sintonía, y si hay alguna duda están para apoyarlos, pero que si ahora este 29 de agosto ya se haría la entrega definitiva del 2do Informe de Gobierno.