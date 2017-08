Transportistas piden arreglo de tramos carreteros del municipio

Aseguran los choferes que se le ha hecho la petición del arreglo de camino al alcalde del municipio pero hasta la fecha no han tenido respuesta. Uno de los transportistas que prefirió omitir sus generales refirió que en una ocasión el Alcalde dijo que les ayudaría a sacar un carro actualizado, pero mismo que ellos estarían pagando poco a poco, hasta cubrir los 250 mil pesos que les costara. Ante la propuesta de arreglo de carretera el edil les contestó que eso los obligaría a tener un carro actualizado, y que él los ayudaría a conseguirlo en 250 ml pesos, pero que estarían pagándolo poco a poco, pero en cuanto al arreglo de calle no dijo nada, solamente les dijo que esa era su propuesta, si querían y si no que continuaran de la misma manera. Por lo que los mismos transportistas afirman que era mejor que la calle se quedara tal y como estaba, ya que era demasiado dinero para sacar un automóvil reciente, el cual no era mala idea, pero se la pasarían toda la vida pagando por este auto, así que mejor ya no insistieron en el arreglo de la calle.