CEM del PRD no trabaja por ende no se le da recurso

Lo anterior respondió al cuestionársele del porque el comité estatal no apoya económicamente a Arteaga García como éste lo denunció hace algunos meses. Fernández Martínez recordó que actualmente, el Comité Estatal del PRD paga al mes 400 mil pesos mensuales de una multa de 18 millones de pesos que le impuso el CEEPAC porque anteriores dirigencias financiaron comités municipales sin que estos reportaran trabajo. Gran parte de esa multa dijo, “son producto de la mala aplicación que generaron los comités municipales, hay algunos que no tienen domicilio específico, no han sesionado desde su creación, incluso no se tiene constancia de alguna actividad política y por supuesto que ahí no vamos a mandar recursos porque sería cometer los errores del pasado, mandar a un lugar donde no se van a ejercer de manera correcta para que el día de mañana paguemos las consecuencias a través de sanciones” respondió. Afirmó que el Comité de Valles no recibe recurso del estatal, no tiene domicilio y que es responsabilidad de Guadalupe Arteaga como presidente del mismo, tener abiertas las oficinas y generar trabajo político. De los 58 municipios del estado, precisó que en 48 de ellos, existe la posibilidad de abrir oficinas de los comités locales ya que cumplen con la cantidad de afiliados especificados en el estatuto que es de 450 miembros.