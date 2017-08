Reelección no conviene al PRI en Valles: JJOA El dirigente del Grupo Cambio Juan José Ortiz Azuara manifestó que al PRI no le conviene la reelección en Ciudad Valles del hoy alcalde Jorge Terán Juárez ya que a pesar de que ha hecho un buen trabajo, tiene un desgaste que no le garantizaría el triunfo en el 2018. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios

JUAN JOSÉ ORTIZ AZUARA dirigente del Grupo Cambio perteneciente al PRI