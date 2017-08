Espejeando. Cuando un alcalde peca de inocente y se sujeta a decisiones de terceros, se tiene una administración municipal adherida a intereses de otros, que pone con alfileres la cabeza del alcalde en turno. Por muy buena intención que el alcalde tenga, cuando sus funcionarios, que son los que realmente asumen directrices de gobierno, y que ordenan, en la que finalmente la responsabilidad tiene posibilidades de llegar al final de su administración a los tribunales. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Pero sumándole que quienes asesoran, toman decisiones y asumen un rol de jefe, si estos cuentan con antecedentes o indiciados en alguna situación de índole legal, en muchas ocasiones por delitos que tienen que ver con la función pública, como duplicidad de documentos, falsificación, entre muchas situaciones más, e incluso los de índole penal. Esa gente cree que pueden en el gobierno hacer estirar la ley, que pueden inducir una mano dura, inquebrantable y que el hecho de ser gobierno municipal les puede dar frutos a sus intereses. Afectar a quienes ellos consideren, desparecer documentos, considerar que son la última coca cola en el refrigerador puede ser un mal presagio; ya les pasó y han tenido que reconocer que se equivocaron cuando embriagados de poder quisieron colocar como estandarte a la misma presidencia. Créalo, en estos tiempos de transparencia, de rendición de cuentas cualquier ciudadanos con credibilidad, con conducta adecuada y documentos en mano puede tirar cualquier intento de torcer la ley. Además si esos funcionarios con una forma de actuar en el que estiman que la ley puede ser un instrumento usado para un solo sector, como es el poder público, se equivocan. Pareciera están tentando a la sociedad de una manera burda y ahora si como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que termina quebrado. Mientras el gobierno del estado impulsa una estrategia de respaldo y apoyo a jóvenes inversionistas, el gobierno municipal local parece está en contra de estos temas, al menos en contra de los jóvenes que buscan invertir, es el caso de Rafael Burgos Montiel quien instaló una empresa de publicidad electrónico e invirtió en las calles de la ciudad con veinte paraderos con paneles de publicidad, mientras entregaba un servicio a cinco años de comodato, el municipio se encargaría posteriormente de trabajarlo, por supuesto, esto fue sustentado en la ley y existen documentos aprobados por la asamblea sobre dicho convenio. Al ayuntamiento se le hizo fácil desaparecer los documentos y hacer un juicio de demencia, que no hay nada en los archivos y empezaron a retirar los paneles, ahora probablemente enfrentarán legalmente este tema que se va a judicializar, por supuesto, en pleno informe del alcalde, nos da un indicativo, quizá especulativo, que pudiera haber mal entendido de que los funcionarios pretendieran usar estos espacios para publicidad gratuita para su presidente, al haber un no pues pretenden brincarse la ley y hacerse de un juicio público gratuito. Porque son el poder, son la autoridad y ¿cómo un simple ciudadano les dice no?, eso para algunos alcaldes es mostrarles quien manda, quien tiene el poder y ahora se van con la espada desenfundada contra el ciudadano. Ahora veremos dónde queda cada quien, porque se les comentaba, no hay autoridad impune que cometa atropello a derechos de los ciudadanos, que atente contra un derecho que presume el ciudadano es legal, justo y que la ley contempla la inversión privada con anuencia de las partes conveniadas, es y será un tema legal, será una prueba para el municipio ganarle a un ciudadano que se dice afectado en su inversión por el gobierno municipal al que señala de robo al retirar sus paneles, pero al haber un incumplimiento de una de las partes, hasta les pudieran configurar otras responsabilidades. El afectado ya en una ocasión intentó hacerlo público, incluso de manera directa al gobernador del estado, para esto consideró compartir la información con un regidor, como fue con el regidor Juan de Dios Monroy Cisneros quien atajando la reacción del ciudadano que supuestamente él lo iba a atender, por supuesto, esto no es otra cosa que traicionar a los intereses de un ciudadano, alargar el tema y ahora al tiempo, el ciudadano ya no pudo más, consideró que era el momento de hacerlo público. A días del informe. El que los ayuntamientos cambien de persona cada cuatro años es un formato electoral, eso no implica que los acuerdos, convenios y atenciones institucionales que suscriban uno u otro, deje de tener valor al cambio de colores políticos; de persona al frente del gobierno. En realidad el tema de institucionalidad es continuo y tienen el mismo valor esas firmas, se entiende, aun que no se encuentre el alcalde que lo suscribió. También se entiende si los abogados del ayuntamiento están enterados de lo anterior y si encontraron un rescoldo legal por donde desaparecer esos convenios pues por ahí van. De eso se trata nuestros empleados, es decir los gobernantes son empleado del pueblo y que esté uno u otro no cambia, la responsabilidad, es la misma, lo que hagan ellos con su trabajo es responsabilidad de cada quien pero en realidad el mandato del pueblo por la vía electoral, no es para que usen el poder público para cuestiones de índole personal. Precisamente por abusos de autoridad es que se retira el fuero. ¡PERO CUÁL FUERO!