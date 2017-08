ENCUENTRAN CABEZA DE CERDO EN DRENAJES Comerciantes actúan irresponsablemente al seguir arrojando desperdicios de todo tipo a estos drenes. “Se han sacado pedazos de carne, tripas y hasta una cabeza de cerdo; incluso fue encontraba la panza de una res”. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Encuentran cabeza de cerdo durante la limpieza de drenajes por carnicerías. Huejutla, Hidalgo.- Lo que pudiera ser el colmo, a pesar de los llamados que de manera constante se les hace a los comerciantes para que cuiden los espacios de los drenajes pluviales, hasta el momento hacen caso omiso y prueba de lo anterior, es que durante la limpieza realizada el fin de semana fue encontrada una cabeza de cerdo; confirmó el Secretario General de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) del Mercado Municipal de Huejutla. Explicó que durante estos días y con el apoyo del personal de las áreas correspondientes de la Presidencia Municipal de Huejutla, se han dado a la tarea de realizar la limpieza de todos los drenes pluviales que se tienen en diversos sectores del mercado. Dijo que la limpieza de los drenajes se realiza frecuentemente para evitar inundaciones por taponamientos de los mismos, sin embargo se ha podido comprobar que muchos comerciantes actúan con irresponsabilidad al seguir arrojando desperdicios de todo tipo a estos drenes. “La verdad que no entendemos porque la gente es tan sucia en este aspecto al dejar su basura en las coladeras, el daño no es para otros sino para los mismos comerciantes, con estas acciones solo damos un mal aspecto a la ciudadanía que visita frecuentemente el mercado”. Subrayó que durante las acciones de limpieza de drenaje realizadas este fin de semana por el área de las carnicerías “se han sacado pedazos de carne, tripas y hasta una cabeza de cerdo, que obstaculizaban el paso libre del agua por los drenajes; incluso dijo que en otra área fue encontraba la panza de una res”. Insistió en su llamado a los comerciantes del Mercado de Huejutla para que sean conscientes, ya que el daño no es para los que acuden al sector para hacer sus compras, ya que las afectaciones posteriores será para los propios comerciantes quienes no colaboran con las recomendaciones que se les brindan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tordos golearon a Rayados de Tampico Señalan de robo a funcionarios locales Confirma INE asistencia de alcaldes a convención de grupos indígenas “Alumnos de la UPH participan en curso de Bio Construcción en Canalí, Hgo”. Con una comida y baño, Bomberos recuerdan su día