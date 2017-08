Señalan de robo a funcionarios locales *Retiraron paneles publicitarios sin tomar en cuenta convenio signado por la autoridad municipal anterior. *Quien se dijo propietario comenta que el Edil Raúl Badillo nunca quiso platicar sobre este respecto. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios De un probable delito de robo de paneles publicitarios fueron señalados funcionarios de las oficinas de alumbrado público y reglamentos del ayuntamiento local. Huejutla, Hgo.- De un probable delito de robo de paneles publicitarios ubicados sobre los paraderos del servicio público del transporte que se encuentran en laterales del bulevar Central Bicentenario de ésta ciudad de la Huasteca hidalguense, fueron considerados públicamente funcionarios de las oficinas de alumbrado público y reglamentos del ayuntamiento local, “él no está cumpliendo con este acuerdo que tiene una vigencia de 5 años, entonces lo que hacen para mí es un robo porque ni siquiera me notificaron lo que iban a llevar a cabo”, agregó. Esto fue denunciado públicamente por quien dijo llamarse Rafael Burgos Montiel, joven empresario que pidió la intervención del gobernador del estado de Hidalgo para resolver este asunto del que dijo contar con un convenio que en su momento fué avalado y signado por el entonces munícipe de Huejutla, Alfredo San Román Duval que tuvo como testigos a su Tesorero local y Director de Tránsito municipal, Gyllmmard Hernández Corona y Rubicely Hernández Naranjo, respectivamente “el ejecutivo estatal motivando la creación de empleos dijo pon tu negocio y yo te ayudo, mientras el edil Raúl se contrapone a este proyecto gubernamental con algo así de pon tú negocio y yo te lo quito”. dijo En las acciones para retirar los paneles electrónicos que estaban ubicados frente a Chedraui, a un costado de la tienda COOPEL y otro que estaba frente a la barda de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, participó personal de alumbrado público con una grúa con la razón social de “Lucas, renta de grúa” y otra unidad del ayuntamiento de Huejutla con las placas de circulación HH-64-52 del estado de Hidalgo, donde fueron colocados 2 de los 20 recuadros que en su momento fueron colocados por Burgos Montiel. El joven empresario dijo desconocer los motivos que orillaron al Edil Raúl Badillo Ramírez ordenar el retiro de estos paneles donde asegura invirtió gran parte de sus ahorros que alcanzaron la cantidad de 540 mil pesos, “soy una persona trabajadora y dispuesta a sumarse al desarrollo de este municipio”, destacó Burgos Montiel, además de denunciar que su derecho de petición y audiencia fue vulnerado en repetidas ocasiones, al referir que el munícipe se negó a recibirlo y que turnó el asunto a varios de sus subordinados que nada pudieron hacer para explicarle el motivo por el cual estaban revocando un documento que signó en su momento el representante del municipio de Huejutla, José Alfredo San Román Duval. Burgos Montiel detalla la existencia de documentos que dan cuenta del acuerdo signado el 18 de enero del 2016, cuyas copias fieles del convenio original obran en poder de este medio informativo, asimismo lamenta la posición mostrada por el Edil municipal de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez. Además refiere que busca la devolución de lo que llama como sus cosas porque este ayuntamiento no quiere respetar el acuerdo que dejó signado en nombre del municipio el anterior Alcalde local, José Alfredo San Román Duval, concluyó, “como ni siquiera me avisaron que iban a retirar los paneles electrónicos que me pertenecen, para mí es un robo de parte de los funcionarios que llevaron a cabo este acto”, terminó diciendo este joven que grabó con un celular todo el accionar del personal de la presidencia municipal de esta ciudad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tordos golearon a Rayados de Tampico Confirma INE asistencia de alcaldes a convención de grupos indígenas ENCUENTRAN CABEZA DE CERDO EN DRENAJES “Alumnos de la UPH participan en curso de Bio Construcción en Canalí, Hgo”. Con una comida y baño, Bomberos recuerdan su día