Habitantes de Progreso acusan que obra de drenaje también es ecocidio Mantienen el amparo en contra de la Comisión Estatal del Agua para que no ponga en marcha el drenaje Habitantes de la comunidad de barrio Progreso, Santiago, exigen que de la misma forma que se detuvo el proyecto de deforestación de Xilitla, también se detenga la obra de manera definitiva que realiza la Comisión Estatal del Agua, CEA, en dicha comunidad que consiste en un sistema de drenaje, ya que afirman este habrá de perjudicar a los mantos acuíferos que existen en el lugar, sin embargo la obra ya fue concluida por lo que tramitaron un amparo para que no sea puesto en funcionamiento. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Sebastián Hernández Ávila, habitante de la comunidad de Progreso Al respecto Sebastián Hernández Ávila, habitante de la comunidad de Progreso, refirió que se mantiene la postura de los habitantes en contra de la puesta en marcha del sistema de drenaje que se construyó, ya que la CEA no respetó los permisos, ni los estudios que se realizaron puesto que estos se hicieron para la comunidad de Coxotla y se movió hacia Progreso. Afirma que no se tomó en cuenta la llamada ley de consulta indígena que recientemente fue aprobada, ya que se debió tomar en cuenta a la comunidad sobre que opinaban de esta obra, y aun cuando las dependencias como la CEA y CONAGUA afirman que no habrá de contaminar al arroyo porque colocaron filtros, refiere que no deja ser agua residual ya que habrá de colectar las aguas residuales de más de mil quinientas viviendas y no se garantiza que el sistema tenga capacidad de limpiar el agua antes que llegue al afluente. Debido a esto mantienen un amparo en contra de la puesta en marcha de este sistema que ya fue construido pese a la orden de detener la obra, y se espera que en el mes de septiembre se tenga ya una resolución definitiva, aunque afirma que no habrán de permitir que se ponga en marcha. Refiere que de la misma manera que el Gobierno del Estado paró el proyecto de deforestación de la sierra de Xilitla por considerarlo un ecocidio, de la misma manera deben detener este drenaje porque representa un riesgo para el ecosistema y sobre todo habrá de afectar a las futuras generaciones.