Aun cuando las actividades que se encuentra realizando la organización "rescatemos Coxcatlán" señalan en cada presentación que no se involucran en acciones políticas, esto no deja de serlo, al menos para los seguidores que se hicieron presentes en el arranque comenzaron a dar a conocer las diferentes acciones que realizan los partidos, y sobre todo los aspirantes a la presidencia municipal, tal es el caso de que dieron a conocer el hecho de la rivalidad que existe en el Partido Revolucionario Institucional en donde el ex alcalde Raúl de Jesús González Vega busca presentar dos aspirantes, como son su esposa Lilian Fullahondo González y el ex secretario del ayuntamiento Roberto Hurtado Cruz, ambos por el Partido Revolucionario Institucional a fin de que al aplicarse la equidad de género quede alguno de los dos que él presente, sin embargo por el otro lado el actual presidente Manuel Morales Ramírez ha filtrado comentarios que suponen que quiere la reelección aun cuando también su esposa Kuoying Lee Luevano quiere candidatearse, generando por lo pronto algún divisionismo al interior del partido, sobre todo cuando ya algunos de los militantes priistas han buscado otras alternativas, lo cual no es del todo negativo ya que también militantes de otros partidos se han unido al tricolor. Pero además señalaban situaciones en contra de la aspirante a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano Iveth Arenas, quien mediante loterías se encuentra fomentando la unión familiar, sin embargo esto a la vez ha servido de críticas ya que aun cuando ha ido la diputada emanada de su partido Lucila Nava, esto no ha mejorado, pero además quienes van ganando en la lotería no tienen permitido a seguir jugando para dar oportunidad a otros que se lleven algo, lo que no ha gustado del todo. En Tancanhuitz se acerca lo que serán las fiestas patronales de San Miguel Arcangel, en donde la administración y la iglesia católica buscan realizar las mejores actividades que atraigan a la población y aun cuando en este caso no serán como las de Aquismón, si serán con toda la intención de que la ciudadanía las disfruten, sobre todo no se pueden comparar cuando al municipio de Aquismón tanto el gobierno del estado como el federal mediante sus diferentes funcionarios le aportan de alguna manera mientras que en el municipio de Tancanhuitz no es así y al menos ni un millón de pesos han facilitado para que estas actividades se lleven a cabo, aun cuando además se encuentra dentro de las mismas lo que será el segundo informe de gobierno del alcalde Rodolfo Aguilar Acuña. En Axtla de Terrazas los habitantes de Chalco siguen a la expectativa de los movimientos que se realicen legalmente contra del presunto asesino del menor de 14 años que precisamente es primo del inculpado, y es que aun cuando el sub procurador se comprometió a que se dará condena máxima al inculpado, estos siguen desconfiados de que así sea y que solamente haya sido una promesa para escapar del encierro en el que lo mantenían durante varias horas del día viernes en que detuvieron al presunto y en donde precisamente por no haber flagrancia no debió de haberse tomado dicha determinación ya que tendrá que ser juzgado mediante el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que ante sus cambios al no haber flagrancia en el momento de la detención bien puede bajar la condena del presunto.