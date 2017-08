Apreciaciones La presunta colocación de un cartel promocional del Partido Revolucionario Institucional generó una serie de críticas en las redes sociales hacia el partido tricolor al manejarse como una forma de promoción ilegal ya que se trata de un espacio público que pertenece al municipio, más precisamente la Unidad Básica de Rehabilitación, al considerar que esto es aprovecharse del hecho que acude persona que posee alguna discapacidad y la campaña del partido es para otorgar lentes a bajo costo. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin duda el hecho de que se promocionen los partidos o agrupaciones políticas en los espacios y edificios públicos es sancionable ya que se supone estos lugares son apolíticos y no debería existir ninguna clase de preferencia o inducción hacia alguna corriente en particular, así como tampoco religioso. Sin embargo no está comprobado que haya sido personal del PRI quien colocó dicho letrero o si trató de alguna persona que buscó generar la polémica colocando intencionalmente el cartel quitándolo de otro sitio, lo cual tendrá que ser investigado tanto por la gente del mismo partido como de la institución y del ayuntamiento para saber que sucedió realmente. Otro hecho que generó controversia fue el evento de que realizó el nominado a una candidatura por una senaduría Primo Dothé Mata y su compañera de fórmula Mónica Albarrán por parte de MORENA, en las canchas municipales en donde reunieron a alrededor de 200 personas para dar a conocer el proceso interno que se habrá de realizar para la elección de los candidatos, la cual será a través de encuestas ciudadanas. Y es que el precandidato hizo referencia a las críticas que han surgido en torno a su nominación, incluso de la misma gente del partido, y refirió que previamente se hizo el llamado a los demás participantes para que declinaran y evitar el desgaste lo cual finalmente no ocurrió y de ahí que se tenga que llegar a las encuestas. Ahora lo que resta es conocer quien habrá de ser designado como coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el municipio ya que el puesto lo disputan diversas figuras que no son afines al líder del Movimiento Ciudadano, y esto habrá de afectar el trabajo de campaña que se pueda realizar al no tener el apoyo de la estructura estatal. Un importante avance en materia de salud se logró por parte del gobierno del estado al lograr convenir con el gobierno federal una inversión de mil millones de pesos para la restauración del Hospital Central en la capital del estado, lo que permitirá ampliar y mejorar la atención a los miles de pacientes que cada año llegan de diferentes partes del estado para recibir atención médica especializada. Aunque el reclamo social en el interior del estado sobre todo de la huasteca es que se refuercen los centros hospitalarios de las zonas más alejadas de la capital como el caso de Tamazunchale, donde ya se ven rebasados por la alta demanda que existe, y la falta de personal y medicamento para atenderlos, de ahí que se espera que el gobierno federal voltee hacia esta zona. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Dos millones de pesos en equipo de cómputo gestionó el Senador Octavio Pedroza Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones