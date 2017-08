Amaga sindicato toma de planteles CONALEP Piden el cese del director estatal Miguel Ángel Campos Cambranis por no poder dar respuesta a sus peticiones. El Sindicato de Académicos del CONALEP (SACONALEP) amagó con tomar la próxima semana, los cinco planteles que existen en el estado si no se logra llegar a acuerdos con la SEGE ya que piden el cese del director estatal Miguel Ángel Campos Cambranis por no poder dar respuesta a sus peticiones. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios

EN RIESGO LAS CLASES en los planteles CONALEP entre ellos el de Valles tras la amenaza del sindicato de académicos