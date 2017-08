Mamás descuidan a hijos por estar en Facebook: PRODEM En lo que va del presente año han recibido un aproximado de 20 denuncias de maltrato u omisión de cuidados en niños en diversos municipios de la región. Por lo menos el 40% de las denuncias de omisión de cuidados de infantes que ha recibido la Procuraduría de Protección de la Familia de las niñas y niños, adolescentes y de la mujer conocida antes como la PRODEM, se derivan de mamás que descuidan a sus hijos por estar gran parte del día usando redes sociales como el Facebook. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios SEGÚN LOS PROPIOS HIJOS, sus mamás se la pasan en el Facebook mientras a ellos los ponen a hacer las labores del hogar Blanca Estela Arteaga Salazar coordinadora de dicha procuraduría en la huasteca, informó lo anterior y detalló que en lo que va del presente año han recibido un aproximado de 20 denuncias de maltrato u omisión de cuidados en niños en diversos municipios de la región. Ahora la omisión de cuidados y el descuido de niños y a veces el hecho de que la mamá se desespera con ellos o los llega a agredir es porque se la pasan en las redes sociales, quieren que los niños hagan los quehaceres de la casa y si no, les pegan, los roles se están invirtiendo alertó Arteaga Salazar. Detalló que son las mamás y no los papás las que más agreden o descuidan a los hijos por estar en Facebook y ello ha sido constatado en entrevista por los mismos menores afectados. Los niños refieren que sus mamás “se la pasan acostadas con el celular en la mano, no les da de comer, no les apoyan en las tareas, no los bañan, se molestan si no hacen las cosas como ellas quieren que las hagan, los ponen a lavar trastes y en ocasiones se entiende que a determinada edad puedan apoyar en quehaceres de la casa pero es un apoyo no es su responsabilidad” alertó. Las redes sociales son buenas pero desgraciadamente dijo, si no se saben utilizar correctamente causa problemas. El resto de los casos de denuncias por maltrato y omisión de cuidados de niños ante la PRODEM agregó, son causadas por otros factores como el estrés de los papás, problemas financieros, el consumo de alcohol, que el menor tenga conductas de hiperactividad mal tratada entre otras causas más. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se jubilan en SLP más de mil docentes por ciclo escolar Amaga sindicato toma de planteles CONALEP Segundo informe de JTJ sería el 30 de septiembre Extracción del petróleo es causa de terremotos CEM del PRD no trabaja por ende no se le da recurso