Valorar lotes con agua en el Encinal, piden a la Jurisdicción Sanitaria No X *Habitantes de este sector poblacional dela ciudad de Huejutla. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Personal de la Jurisdicción Sanitaria No X con sede en esta ciudad de la Huasteca hidalguense debe realizar un recorrido por la colonia Valle del Encinal para verificar y valorar la situación que presentan algunos terrenos que estan convertidos en auténticas lagunas. Huejutla, Hgo.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria No X con sede en esta ciudad de la Huasteca hidalguense, debe realizar un recorrido por la colonia Valle del Encinal para verificar y valorar la situación que presentan algunos terrenos que estan convertidos en auténticas lagunas donde la proliferación de moscos es muy evidente. Exigieron vecinos de este lugar, después que a través de un documento la delegación local de esta zona aceptara abiertamente que el índice de presencia del mosco Aedes-Aegypti es alta en dicho centro poblacional de esta ciudad de Huejutla. Vecinos de la Cerrada Framboyanes y otras de la colonia Valle del Encinal, entregaron algunas fotografías donde puede verse la situación de riesgo que estan enfrentando, sobre todo cuando algunos terrenos estan sin chapolear desde hace mucho tiempo y otros mantienen agua estancada que representan lugares propicios como criaderos de moscos y otras alimañas rastreras. Francisco, vecino de este sector poblacional dejo ver que de nada sirve que ellos lleven a cabo acciones de descacharrización, cuando otros vecinos ni siquiera se presentan para tratar lo referente a los lotes que presentan la maleza muy alta y otros que atentan deliberadamente en contra de la salud de quienes ubican su domicilio en dicho sector poblacional. Vecinos de este sector poblacional, considerado entre los más grandes en cuanto a extensión territorial, reiteraron su petición al personal de la Jurisdicción Sanitaría No X de promover otras medidas para evitar que el problema del mosco Aedes-Aegypti que tienen siga avanzando y poniendo en riesgo a la población con padecimientos como el Dengue, Zika y Chikungunya, "deben rociar abate y fumigar la zona", concluyeron.