Acumula un año sin sesionar el Consejo Regional de Desarrollo Se anuncio el regreso de la empresa Ron Potosí a la localidad así como la inyección de 16 millones de pesos para la introducción del sistema de drenaje, cercado perimetral y sistema eléctrico en el parque industrial El pasado 19 de agosto, se cumplió un año de la instalación por parte del gobernador Juan Manuel Carreras López, del Consejo Regional para el Desarrollo Económico, Sustentable y la Competitividad de los 20 Municipios de la huasteca, sin embargo dicho órgano no ha vuelto a sesionar. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EL 19 DE AGOSTO DEL 2016, el gobernador Juan Manuel Carreras y el titular de la SEDECO Gustavo Puente acompañado del alcalde Jorge Terán instalaron el Consejo de Desarrollo Regional Cabe recordar que ese día pero del 2016, el mandatario estatal anunció el regreso de la empresa Ron Potosí a la localidad así como la inyección de 16 millones de pesos para la introducción del sistema de drenaje, cercado perimetral y sistema eléctrico en el parque industrial ubicado a un costado del ejido Tampaya. Además, en aquella fecha, se anunció que con tales inversiones al parque industrial, permitiría la instalación de varias empresas, entre ellas una planta de embotellado que daría empleo a cientos de personas. El titular de la DAPAS Edgardo González Ordaz entrevistado hace algunos días, expresó que en próximos días apenas habrán de iniciar los trabajos de introducción de la red de drenaje al parque industrial, afirmando que los costos se habían incrementado más de lo anunciado en el 2016 y que la obra quedaría lista el siguiente año. Por su parte Benigno Ávila, quien fuera uno de los propietarios de los terrenos donde se erigió el parque industrial expresó que es una lástima de tierras porque no se logran aterrizar proyectos de inversión que generen riqueza. “Siquiera debieran de poner un lote de restaurantes para que vaya a comer la gente pero no entiendo a los empresarios de aquí y de fuera” lamentó Benigno Ávila ante la falta de interés de detonar ese proyecto. Recordó que cuando el estado adquirió ese terreno donde se asienta la zona industrial, se les dijo que “iban a venir fábricas de San Luis Potosí, de México, de todas partes y resulta que nada más están tres nada más y son locales” dijo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inicia semana del adulo Mayor Un éxito la huapangueada juvenil del sábado pasado Festejarán los dos años de Taller de Danza Municipal El 08 de septiembre INE arranca proceso del 2018 4 mil familias en riesgo de perder atención del seguro popular