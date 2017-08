Apreciaciones El acercamiento que ha tenido la presidenta de Aquismón Yolanda Josefina Cepeda Echavarría con los responsables de las instituciones educativas, al brindarles los diferentes apoyos que se ameritan, esto mediante gestiones y hasta mediante la donación de su salario quincenal para apoyar a los planteles, con ello se ha ganado la simpatía de los trabajadores quienes mediante todo tipo de halagos la reciben durante cada visita, al menos eso quedó demostrado durante su presencia en las escuelas de la cabecera municipal como fue la primaria Miguel Hidalgo y el colegio particular Francisco Javier Mina, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios en donde no solamente las autoridades educativas las recibieron sino también la sociedad de padres de familia y maestros, entre ellos maestros que en su momento han simpatizado con otros partidos del cual es emanada la alcaldesa, ya que con abrazos y besos la saludaban a su paso, y que decir de las publicaciones en redes sociales agradeciendo el apoyo brindado, reflejando que realmente reconocen que se esté trabajando de cerca con la niñez aquismonense para la cual se han invertido 180 millones de pesos en lo que va de la administración y que se han aplicado en cada una de las escuelas del municipio. En la delegación de Huichihuayán del municipio de Huehuetlán se busca que se tenga mejor vialidad en lo que son las calles principales, sobre todo a la altura de la escuela primaria en donde todos los padres de familia que cuentan con un vehículo se sienten intocables ya que no acatan las reglas de tránsito y generan una fuerte aglomeración impidiendo el paso de otros vehículos, y además, hasta entre ellos mismos tienen problemas para transitar al estacionarse de ambos lados y en doble fila, pero lo peor del caso es la clase de cultura vial que están brindando a los menores de edad que a corta edad aprenden como no se deben de comportar pero que al final de cuentas podrían terminar haciendo lo mismo. En este caso, para empeorar; es que aun cuando la corporación municipal ha buscado hacer su trabajo, esto no ha sido posible ante los compromisos políticos que existen y que se dan, pero sobre todo porque al considerarse rivales del partido gobernante piensan que la sanción es por políticos y no por seguridad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones