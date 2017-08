Apreciaciones La reciente reunión que sostuviera Rodrigo Sánchez Flores con la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue según palabras del empresario, un acercamiento para analizar una posible candidatura por dicho partido, buscando el espacio que se ha generado para los jóvenes de acuerdo a los mismos estatutos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto viene a mover los escenarios para varias figuras que han sido mencionados como aspirantes a la misma candidatura. Lo que sí deja claro es que el rompimiento con Nueva Alianza podría darse en este nuevo proceso electoral, y nuevamente volverían a competir ambos partidos, lo cual podría significar una desventaja para ambos ya que si Acción Nacional y el grupo gallardista del PRD se alían bajo una misma figura pudiera complicarles las cosas. En el caso del Partido Verde, tal parece que buscará mantener su independencia a la hora de competir sin alianzas, aunque la política siempre es de conveniencias y en este caso participar solo podría ayudarle a conservar una posición dentro del cabildo como ha venido sucediendo para sobrevivir, pero sin realmente figurar. En el tema del campo, los productores de maíz del municipio fueron incluidos dentro del llamado seguro catastrófico, a manera de prevención ya que aun no podrán recibir ningún pago, puesto que este solo habrá de aplicarse en caso de que ocurra algún desastre como en años anteriores que termina afectando la producción. Sin embargo quienes han reclamado también la atención de las dependencias de gobierno son los productores de nopal y de café, ya que dicen estar padeciendo el embate de las plagas que les han causado severas pérdidas en los cultivos, aun así no están considerados dentro del seguro todavía. Un problema que se ha estado presentando en la cabecera es la matanza de perros por personas desconocidas que se dedican a arrojar alimento envenenado que es ingerido por los animales, una situación que ha sido denunciada públicamente por la organización Eco Huellas, pero que paradójicamente no ha encontrado eco en las autoridades para realizar una investigación al respecto. El peligro es que ya algunas aves de patio han muerto por causa del veneno, y si se llegara a dar el caso que una persona ingiera el tóxico pudiera verse afectado por esto y entonces tal vez las autoridades decidan actuar al respecto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Dos millones de pesos en equipo de cómputo gestionó el Senador Octavio Pedroza Apreciaciones Apreciaciones