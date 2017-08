Apreciaciones El tema de los recursos que ingresan al Municipio por concepto del cobro de parquímetros no ha sido clara en esta administración, ya que a pesar de que subió el porcentaje de ganancia al Ayuntamiento con respecto al anterior trienio, no se han dado detalles de lo que el automovilista paga día a día. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El tema sale a relucir ya que este lunes, los regidores Juana Elena Torres y Alberto Zúñiga Hervert denunciaron que a la asociación civil “Sé mi guía” le adeuda el Municipio 8 meses del pago del subsidio. Ese tema dijo la regidora, ya lo llevó ante el Cabildo en la sesión pasada pero en esa ocasión, el tesorero Eliseo Moreno Hernández le aseguró que no había adeudos más que lo correspondiente a este mes. Sin embargo, la tesorera de dicha asociación mostró los recibos con los cuales comprueba que, en prácticamente todo este año, no ha recibido un solo pago. Otro de los asuntos que no les ha sido aclarado a los regidores es el concerniente a los laudos, toda vez que desde hace meses se habló que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, le había embargado las cuentas del Ayuntamiento por no haber atendido el pago de uno de ellos. En una sesión de Cabildo posteriormente, María de Lourdes Rodríguez síndico que lleva ese tema, se comprometió a llevar a cabo una reunión con los ediles para informarles a detalle de las demandas y laudos que afronta el Municipio, pero hasta el momento esa sesión de trabajo no se ha llevado a cabo. Para esta semana, se prevé la presencia en la ciudad de la senadora del PAN y ex candidata a la gubernatura Sonia Mendoza Díaz, quien el pasado domingo rindió su informe en el municipio de Matehuala. Mendoza Díaz estará repartiendo en la ciudad, ejemplares impresores de sus actividades en el Senado de la República todo ello, a un año de que deje ese cargo de representación popular. Otro panista que se anda promocionando es el diputado federal Marco Antonio Gama Basarte ya que colocó diversos espectaculares en la ciudad también aprovechando su segundo informe de actividades legislativas. En ese sentido, el titular del cuarto distrito federal del INE Juan Manuel Méndez Márquez, expresó que la ley permite que ciertos días antes y después de la presentación de sus informes, los representantes populares pueden hacer propaganda de ello como un acto meramente informativo. Informó que será el 08 de septiembre, cuando a nivel nacional arranque el INE el proceso electoral 2017-2018 instalando el Consejo General y de ahí en cascada, se formarán los Consejos Locales en cada uno de los estados del país y después los Consejos Distritales que en el caso de Valles le corresponde el 04. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones