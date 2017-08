Sin convocatoria no hay nada aún: PRI En este momento el PRI se encuentra registrando estatutos que salieron de la asamblea nacional. Tras reconocer el dirigente estatal del PRI Martín Juárez que recibió e incluso se tomó la foto con Rodrigo Sánchez, como lo hace con todos los que asisten al partido, explicó que “nosotros recibimos a todos los que se acercan, es un proceso normal, el partido cotidianamente recibe gente, hay fotos y en un marco de solidaridad”, enmarca, se hace con los intereses comunes de todo partido político. Pero aclara tener cuidado con los tiempos que marca la ley electoral, pues dijo no hay convocatoria. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Martín Juárez Córdoba “Lo hacemos en un marco de cortesía, porque los tiempos no los tenemos, los criterios tampoco los tenemos. Estamos en el proceso de consolidarnos en el marco de concluir esa parte de la asamblea nacional, donde viene una propuesta de estatutos que en este momento están en revisión en el INE; nosotros estamos contribuyendo a cualquier observación y es en lo que estamos inmersos”. Aclara que “no hay candidaturas en este momento. No tenemos los métodos, ni las convocatorias. En este momento el PRI se encuentra registrando estatutos que salieron de la asamblea nacional. El INE busca que cada una de las propuestas realizadas no tenga ninguna controversia constitucional. Esto lo hace el partido con sus juristas, pero si hay alguna duda, está el proceso que es en el mes de septiembre”. Refiere que será después de que el INE autorice cuando se conocerán los mecanismos aprobados para selección de candidatos “hoy debemos tener una definición de un perfil muy claro de cada una de las candidaturas, cuál es el parámetro en el que se tienen que desempeñar. Recordemos que está el criterio de reelección de alcaldes. Muchos de los que están en los cargos van a querer nuevamente participar, pero habremos de revisar quiénes sí tienen posibilidades, acorde a sus desempeños al mismo partido, y quienes no”. Por otro lado precisó “de la misma manera quienes vayan a aspirar, en este momento estamos en ese proceso, mientras no tengamos convocatoria, no hay nada. Recordemos que hoy habrá el cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres, que deberán ir a diferentes municipios. No podemos mandar exclusivamente mujeres a municipios perdedores o a municipios ganadores, debe ser equilibrado y lo mismo con los hombres, es la parte de la equidad”. También se tiene que considerar “el treinta por ciento de los jóvenes y en pueblos indígenas habrá de contemplarse el diez por ciento de candidatos originarios”. Advirtió que mientras no existan los cuadros de intervención como una convocatoria “no nos podemos adelantar bajo ninguna circunstancia”. Reiteró haber recibido a Rodrigo Sánchez en el despacho del presidente del partido, en una visita de cortesía. “Fue ayer. Insisto, como vienen muchos compañeros más, algunos han expresado su intención de participar, les hemos manifestado que estamos en el proceso de revisión. Decirle a alguien otra situación es mentirle, mientras no tenga los elementos, ni tampoco exista una convocatoria emitida donde diga quienes sí pueden participar, en condiciones, criterios, cómo van a generar los apoyos y cuándo habrán de iniciar los procesos y mientras no haya convocatoria, no tenemos los elementos para poder decir de probabilidades. Mientras no haya convocatoria no hay un marco. Ahorita estamos invitando y detectando cuadros y tenemos que ver quienes quieren participar. Pero poder atrevernos a ir más allá sería violentar el espíritu del partido, que es esperar los tiempos, respetar las convocatorias y definir los que participarán en los procesos de selección”. Es un tema importante, dijo, “para que pueda haber piso parejo se necesita cuidar los tiempos, no se sabe qué criterios contempla la convocatoria, que observaciones tenga y hay que ser muy responsable en el marco de los tiempos y en este momento no son los tiempos. Es el momento del trabajo del partido, es consolidar la parte legal que contempla la convocatoria una vez que surja y qué observaciones tenga, es empezar armar estructuras”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Productos para combatir plagas no sirven guardados en la casa Abuelos no deberían convertirse en padres de sus nietos: CMDH Bloque panista para presionar a alcaldes a cumplir con el albergue Fuertes lluvias para la huasteca por presencia de Harvey Tamazunchale entre los municipios con mayor analfabetismo del estado