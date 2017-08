Exigen renuncia del líder estatal del PRD Tras consenso entre los dirigentes de la Huasteca y zona Media, dadas las violaciones que ha cometido a los estatutos del partido, estos piden su renuncia Tras las críticas que vertiera el dirigente estatal de su partido, al trabajo que se ha realizado en el municipio por parte del Comité Municipal del PRD que dirige, Guadalupe Arteaga García señaló que ya se tiene consenso con dirigentes de la Huasteca y zona Media para exigir la renuncia del líder estatal, dadas las violaciones que ha cometido a los estatutos del partido. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios “El Comité Nacional ya sabe la situación y también debe tomar cartas en el asunto”; Guadalupe Arteaga García, Presidente del Comité Municipal del PRD. Agregó que los señalamientos de José Luis Fernández se deben principalmente al desconocimiento que este tiene de las labores que realizan los presidentes de los comités municipales, sumado a los coordinadores y delegados que nombró sin que esto lo permitan los estatutos del partido, ya que los legítimos coordinadores rindieron protesta meses atrás ante la Secretaria General del partido a nivel nacional Alejandra Barrales. “La dirigencia estatal puede decir lo que quiera, pero sí debería de estar en sintonía con los comités y entregarles lo que les corresponde, no le estamos pidiendo nada que no esté en los estatutos, el dinero no sé dónde se lo esté gastando, si paseando en la zona Huasteca o en la zona Media, yo he hablado con los de la zona Media y tienen el mismo problema y llevaremos la exigencia de que se entreguen las prerrogativas o renuncie; el Comité Nacional ya sabe la situación y también debe tomar cartas en el asunto”, señalo Arteaga. Indicó que otra muestra de las irregularidades que se están cometiendo, son la falta de las sesiones del Comité Estatal, el cual por estatutos debe de sesionar al menos cuatro veces al año, y hasta la fecha no han realizado ninguna, por lo que ya los consejeros estatales están exigiendo que se convoque, además de hacer un llamado para que dejen de dirimirse los problemas al interior del partido a través de los medios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Indautor estará en Valles el 30 de agosto Analiza Ayuntamiento entrega del informe de gobierno por veda electoral Realizan muestreos de glucosa y signos vitales a adultos mayores Espacios deportivos con déficit en el alumbrado Mal que directivo negara educación a niña: URSEHN