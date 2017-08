Padres de familia bloquean acceso a institución educativa

Por ello desde temprana hora las madres de familia se turnaron para bloquear la entrada del plantel en mención en demanda de maestras para el segundo y tercer grado de preescolar, los cuales ante los cambios que se brindan durante las vacaciones de fin de ciclo, se otorgaron las maestras que anteriormente se encontraban pero no se previó el hecho de cubrir los dos grados que quedaban sin maestros al frente, por lo que al inicio del ciclo no se presentaron los reemplazos, dando el margen necesario para que se cubran, sin que hasta el momento sea posible y menos cuando al arribar la maestra del primer grado les informó “me dijeron que les pidiéramos que ustedes como padres de familia se organicen y cuiden a sus hijos dentro de la institución mientras se logra cubrir los espacios”, señalaron molestos los padres. Con esta situación se encuentran siendo afectados 62 alumnos, ya que de no brindar una solución favorable por parte del sector XXI o de la Supervisión Escolar de la zona 110 a cargo de Catalina Jiménez, no retirarán su bloqueo “al fin de todos modos nuestros hijos no están tomando clases, así que ahora esperaremos a ser atendidos por las autoridades educativas y que nos traigan las maestras que se llevaron o las que van a cubrir estos grupos pero que ya las traigan”, indicaron. En sus pancartas los padres de familia demandaban, “Exigimos maestros”; “Exigen rendimiento y nos dejan sin maestros zona 110 y sector 21”, así como una cartulina pegada en medio de las dos puertas de acceso con la palabra “Clausurado”, la cual amenazan no retirar hasta que haya solución.