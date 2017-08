Secretario del Ayuntamiento acusado de invadir un predio Además la victima Eduardo Ahumada afirma que por esa causa murió su abuelo de puro coraje; de lo que lo acusa también Tanlajás, S.L.P.- El señor Eduardo Ahumada Rubio acusa a Víctor Manuel Sixto Martínez actual Secretario del Ayuntamiento por invasión de tierras, esto tras un problema derivado desde la administración 2009-2012 del entonces Alcalde Rafael Moreno Castellanos, cuando trabajaba en esa administración el ahora acusado, y otro señor de nombre Santos Álvarez que se desempeñaba como Sindico, con quien también pesa la misma demanda por invadir tierras ajenas. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Eduardo Ahumada Rubio acusa a Víctor Manuel y Santos Álvarez de autorizar la invasión de sus tierras. Según los hechos el afectado en este caso, dio a conocer que sus demandados invadieron un predio, y tumbaron un lienzo de su propiedad, para llevar a cabo al construcción de una calle. Además se les acusa de haber obligado al padre de la víctima que es dueño del terreno a firmar un documento y según lo declarado por hijo era una persona de edad avanzada y no tenía plena conciencia, ya que él jamás permitió que se construyera un paso por su terreno Eduardo Ahumada dueño actual de esta parcela dijo “estas personas, Víctor Manuel y Santos Álvarez primero dieron autorización de que se abriera paso entre mi terreno para poder hacer un paso para otras comunidades, y después de que se había iniciado el trabajo de construcción de la calle, como traían un asunto de una quinceañera pues necesitaban dinero, obligando a mi papá a firmar un documento, cuando él rechazaba este trabajo. Quedándose ellos con el dinero de dicha obra mismo que utilizarían en la quinceañera”. Agregó “entonces fue así, mi padre no aceptaba que se le invadiera terreno, pero se detuvo la pavimentación de la calle y solo fueron alrededor de 150 metros los que invadieron, pero esto por la autorización que hicieron estas personas, y que también gracias a ellos después de lo que le habían hecho a mi papá, el murió por este problema causado por los mismos individuos”. Eduardo Ahumada dijo que ahora el tomó posesión del predio “voy a luchar para recuperar lo que fue de mi papá y ahora es mío, ya que con respecto a la Junta Estatal de Caminos me dicen que no tuvieron nada que ver con esta construcción”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Embarazo en estudiantes es la causa de deserción escolar Que sí hay casos de Zika en El Lejem; afirma ciudadanía Cámaras de vigilancia en la Manuel C Lárraga Descartan casos de Zika en El Lejem y Barrancón: Jurisdicción Sanitaria 07 Transportistas piden arreglo de tramos carreteros del municipio