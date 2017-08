Mal que directivo negara educación a niña: URSEHN Deberá asumir su responsabilidad por haber negado que a una niña de quinto grado le fuera impedido el acceso al plantel. El director de la escuela primaria “Rafael Nieto” del ejido San Felipe, deberá de asumir su responsabilidad por haber negado que a una niña de quinto grado le fuera impedido el acceso al plantel presionado por las madres de familia porque su mamá no pagó la cuota de inscripción, expresó lo anterior el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte (URSEHN José Federico Carranza. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PIDE LA URSEHN AL director de la primaria que ejerza su autoridad para que no vuelva a suceder un incidente similar Explicó que el pasado lunes con la intervención del jefe de sector y el área jurídica de la URSEHN se resolvió esa problemática lográndose llegar a acuerdos y que la mamá que tenía adeudos con la Asociación de Padres de Familia pagara. “Indebidamente el director al no haber dejado entrar a la niña actúo mal, porque los niños deben de ser recibidos aunque sus papás no estén el corriente, porque primero está el derecho a la educación y eso se debe de respetar mucho y se le invitó al director que asuma su responsabilidad de lo que le corresponde para evitar ese tipo de cosas posteriores” agregó. Será el jefe de sector y el supervisor quien determine a qué acciones o sanciones será sujeto el director de la escuela y por otra parte manifestó que en breve responderán a la CEDH de que el caso denunciado por la mamá de la niña, ya fue atendido y se solucionó. Federico Carranza expresó que hasta el momento, el caso de dicha primaria ha sido el único que se ha tenido de ese tipo en este inicio del ciclo escolar y que la otra queja recurrente es la falta de maestros pero explicó que ello principalmente se debe a la asignación de docentes de acuerdo al orden de prelación que emanó del examen de ingreso pero espera que a más tardar en esta semana todas las escuelas de nivel básico tengan su profesor asignado ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Indautor estará en Valles el 30 de agosto Analiza Ayuntamiento entrega del informe de gobierno por veda electoral Realizan muestreos de glucosa y signos vitales a adultos mayores Espacios deportivos con déficit en el alumbrado Imparten taller de bordado tének en el Museo Regional