Analiza Ayuntamiento entrega del informe de gobierno por veda electoral En riesgo la realización de un acto protocolario especial para anunciar lo realizado. Ante las disposiciones electorales que entrarán en vigor el próximo mes y que amenazan con la modificación del formato en el que se venían presentando los informes de gobierno, el ayuntamiento de Ciudad Valles se encuentra ya afinando la estrategia a seguir; estando aun en riesgo la realización de un acto protocolario especial para anunciar lo realizado durante el año. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor del Ayuntamiento señaló que hasta el momento se encuentra una comisión realizando todo lo necesario para la presentación del segundo informe de gobierno de la actual administración, pero a la par tanto la oficialía como la Secretaria del Ayuntamiento se encuentra en el estudio de las disposiciones legales y de materia electoral, para no incurrir en ninguna irregularidad al momento de la presentación del informe. En cuanto al informe, dijo, éste por ley debe de presentarse a los integrantes del cabildo y ya se está elaborando, pero las restricciones que entrarán en vigor pasada la primera semana de septiembre vislumbran que no podrá realizarse una ceremonia como se acostumbra, para dar a conocer a los ciudadanos las obras realizadas por la administración que encabeza Jorge Terán Juárez. Enfatizó que en todos las áreas se ha tenido un buen trabajo, sobre todo en lo que respecta a obras de salud, educación, vivienda y vialidades, obras que muchas personas desconocen cuáles fueron las gestiones que se realizaron y cuanto se invirtió, por ello la necesidad de informarles de manera clara lo que se está haciendo, pero por otro lado no se puede violentar lo que la propia ley señala en materia electoral, así como sus tiempos establecidos. Señaló que muy probablemente en próximos días el alcalde realice recorridos por las obras realizadas durante el último año y se buscará la forma de difundir estas actividades y dar a conocer lo que se ha realizado, hasta donde los tiempos lo permitan.