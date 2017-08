Ciudadanos buscan evitar se tale el túnel surrealista de los axtlenses Un aproximado de 3 kilómetros es la extensión lineal que se tiene considerada para la construcción de un andador que comprende desde la entrada principal hasta la cabecera municipal. Axtla de Terrazas, S.L.P.- Un grupo de ciudadanos sostuvo una reunión con integrantes del Comité Municipal de Turismo y autoridades del municipio para solicitar, les sea mostrado del proyecto del andador de Comoca – Axtla de Terrazas. Axtla | Axtla 0 Comentarios Ciudadanos exigen ver el proyecto del andador para que no se destruya el túnel surrealista en Axtla. Un aproximado de 3 kilómetros es la extensión lineal que se tiene considerada para la construcción de un andador que comprende desde la entrada principal hasta la cabecera municipal, con una inversión estimada de 2 millones de pesos. Quieren constatar que para llevar a cabo la ejecución del proyecto no serán talados los casi 800 árboles de ficus que se encuentran en la entrada principal del municipio de las Garzas Blanca hasta la cabecera municipal y que se considera que aparte de ser un atractivo para el visitante dan identidad a los Axtlenses. La mañana de ayer martes en el salón de juntas en los altos de la alcaldía, un grupo de ciudadanos acompañados por el Ingeniero Arnoldo Herbert, responsable del organismo de agua del municipio, cuatro regidores e integrantes del Consejo Municipal de Turismo Municipal, convergieron para dialogar en relación al tema y solicitar a las autoridades se les explique a detalle en qué consiste dicho proyecto que ya fue aprobado por los integrantes del Comité de Desarrollo Social. Entrevistado al respecto, el Secretario General del Ayuntamiento, negó que para lleva a cabo los trabajos de dicho andador se vayan a talara los árboles y dijo que la reunión efectuada el martes fue con todos los prestadores de servicios y un grupo de ciudadanos, donde se les dio a conocer en qué consiste la obra del andador. El funcionario municipal, explicó que la reunión se debió a que los asistentes contaban con muchas inquietudes en torno al tema es ilógico que se vayan a derribar los árboles. Explicó que ya se cuenta con el proyecto que comprende a tres etapas y la primera consiste en 800 metros lineales y el recurso aplicar es tripartito con un monto económico estimado de 2 millones de pesos. Detalló, que la obra fue aprobada por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social, luego de una propuesta que fue presentada por el Alcalde Doctor Julio Cesar Hernández y de ejecutarse el proyecto este, sería atractivo porque contará con los árboles, vista al río y sería una forma de proteger de algún accidente a los transeúntes. En este mismo contexto, Arnoldo Herbert, director del organismo del agua, reconoció al gobierno municipal que a través de la Dirección de Turismo les dio la posibilidad de apertura, discusión y análisis de los proyectos y citó la remodelación del jardín municipal y otros más que fueron modificados sin consensar, lo que atribuyó posiblemente a la falta de estructuras o simplemente porque no se consideraban los tiempos de consultas. En el caso del andador, consideró importante que quede claro que si el túnel surrealista les da identidad como pueblo, es de suma importancia saber que afectación causará y de qué forma se estará resolviendo la problemática de la instalación del andador y cuantos árboles se estarán afectando y saber el porcentaje de los que serán cortados por necesidad del proyecto y cuantos porque ya no sirven, porque también hay que reconocer que de los 800 árboles cuantos están maltratados, podridos y se buscará analizar el proyecto para verificar si esté puede ser sustituido por uno nuevo o dejar una estructura que ya se encuentra en decadencia. Reconoció que la propuesta es productiva y visionaria, sin embargo, dijo se debe consensar y que toda la ciudadanía sepa de que se trata. Cabe señalar que al final de la reunión se acordó una segunda para los próximos días, mediante lo cual se les estará dando una explicación a detalle de dicho proyecto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ayuntamiento celebró a los adultos mayores Axtlenses Entregan estímulos a 26 auxiliares de salud Amantes de lo ajeno visitaron el Cobach 33 Reconocen a equipos de la tercera edad en Axtla Escuela primaria “Benito Juárez” es beneficiada con sanitarios