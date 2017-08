“Malos comentarios se toman de quien vienen”: Paco Ángeles

Respondió lo anterior Francisco Ángeles Cepeda, al cuestionarle sobre las supuestas quejas externadas por algunas personas que fungieron como sus activistas, mencionando, “nosotros en la Promotora de Apoyo a Zonas Prioritarias Potosinas, no nos vamos a enfrascar en dimes y diretes, eso es obvio que cuando ven trabajo hay celo político, pero nosotros es lo que sabemos hacer, trabajar y no es de ahorita, tenemos mucho tiempo en la gestión de proyectos, de trabajo con las comunidades, y lo seguiremos haciendo”. El ex candidato a la presidencia municipal reconoció que es la efervescencia política que se comienza a vivir, “hemos continuado trabajando en reuniones con nuestros comités de nuestra organización que tenemos presencia en Axtla, Matlapa y Tamazunchale, y no tenemos padrinos andamos trabajando por la confianza de la gente y con la bendición de Diosito”.