Madres de familia cierran el preescolar en Enramaditas Debido a la inconformidad que existe de una inversión de 400 mil pesos para los sanitarios y estos no funcionan Madres de familia le cierran el acceso a la directora del Centro de Educación Preescolar Francisco I. Madero, de la comunidad de Enramaditas, debido a la inconformidad por la construcción de unos sanitarios con un presupuesto de 400 mil pesos, pero denuncian que no funcionan. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale Madres de familia cierran el acceso a docentes del preescolar Francisco I. Madero ante la inconformidad de una obra terminada pero que no funciona. Por lo que las madres de familia cansadas de esperar al ingeniero que realizó la obra en el preescolar, acordaron tomar otras medidas de presión, solicitándole a la directora Adela Medina Santos, el proyecto de dicha obra, ya que el comité entrante se negaba a recibir el cargo, debido a las condiciones de la obra, la cual ya debería estar concluida. Refiere una madre que desde el pasado lunes le solicitaron que entregara el proyecto, para analizarlo pero solo le estuvo dando largas, por lo que cerraron el acceso a los docentes, hasta que entregaran dicha documentación, para poder exigir ante las autoridades correspondientes. Por lo que el nuevo comité de padres de familia acompañaron a la directora Medina Santos, hasta su domicilio para buscar los documentos y sacarle copia, en donde muestra que realizó seis depósitos a la cuenta del ingeniero civil José Juan Ramírez, por un total de 416 mil 225 pesos, para la edificación de unos sanitarios y una galera, esta última sin concluir. Ante la inconformidad del costo de la obra solicitarán a la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Sur, una auditoria a la constructora, para que compruebe con factura la adquisición del material, ya que algunos fueron acarreados del río Tlalocuil y otros en una tiendita de la comunidad; para que de esta manera el constructor se comprometa a concluirla y les sea entregada en óptimas condiciones.