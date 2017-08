Los tiempos nos marcarán el paso a seguir: Coco Herrera

Cuestionada sobre las observaciones que se hicieron a su administración municipal, la panista apuntó que se debe de ser muy puntual en diferenciar lo que es deuda pública y los pasivos que se dejan de proveedores, pues en el primero de los casos al término de su mandato no se dejaron pendientes, ya que incluso el prestamos que se solicitó para la construcción del fraccionamiento Bicentenario fue pagado en su totalidad. En cuanto a las observaciones hechas por la auditoria superior dijo éstas se desahogaron en tiempo y forma, por lo que la única deuda que se dejo fue a proveedores, de la cual, una parte se venía arrastrando incluso de administraciones anteriores. Respecto a los señalamientos sobre la construcción de centro deportivo Manuel Gómez Morín, dijo que éste se haya entregado como terminado a la administración de Juan José Ortiz, agregando que incluso se dejaron en caja 800 mil pesos para su conclusión, lo cual incluía la colocación de tensores en la estructura metálica, siendo enfática en desconocer porque estos al final no se colocaron y que es lo que hizo la nueva administración con ese dinero. Por otra parte se dijo orgullosa de pertenecer al PAN, esperado de momento lo que decidan los tiempos del mismo partido, siendo estos los que marcaran la decisión de Socorro Herrera de participar o no a un cargo en las próximas elecciones, aunque si enfatizo que los cargos que ha tenido han surgido de procesos democráticos al interior del instituto político al que pertenece.