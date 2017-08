Espejeando. Vaya importante noticia, que el mandatario hidalguense Omar Fayad nos muestre que tenga un reconocimiento más que positivo en el país al considerarse por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el presidente Enrique Peña Nieto, la aprobación de las propuestas en materia de justicia y combate a la delincuencia que en semanas atrás ingresó a tan importante órgano. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Relevante que marque un liderazgo en el país porque del total de gobernadores presentes sea aprobada esta iniciativa. La propuesta establece la conformación de una Red Nacional de Radiocomunicación que incluya a todas las entidades del país, y que permita a los cuerpos policiales mantener un canal de comunicación seguro y con altos estándares tecnológicos. Otro escalón tiene que ver en la parte jurídica como el Fortalecimiento del Sistema Procesal, Modificar el formato simplificado denominado Informe Policial Homologado, y es que luego los policías se tardan medio día (valga la redundancia) de su día de descanso, conformando su puesta a disposición del detenido de una noche anterior. O del decomiso, de un operativo coordinado, pero lo más grave es que sea todo un dilema y que al final no les permite luego efectividad en la procuración de justicia. Hay que recordar que normalmente esto sucede en la etapa más importante, el de la investigación. En Huautla no debe der difícil sin duda para la alcaldesa Martha Hernández Velasco enderezar lo que se le ha venido encima de manera torcida, no tiene gran ciencia, sí pericia. Poder concretar que sus compromisos los cumpla, es algo tan natural que debe estar en su agenda cada uno, enumerado. No tiene que esperar a que la SEMARNAT venga a buscarle un lugar para su tiradero, que finalmente está contaminando, tampoco puede andar escudriñando en un lado y otro con la basura, o asume el de resolver problemas o considera se le vayan acumulando más y más conflictos, como el de la basura y, eso créalo, ni su pueblo quiere que suceda, a menos que la funcionaria tenga como perfil personal, estar en problemas. Si va a esperar a la SEMARNAT solo que sea sentada por que los proyectos regionales, no son algo nuevo, tampoco es algo sencillo, pero tampoco imposible. Lo que podría hacer de inmediato es tomar decisiones, sacudirse a quien mal le aconseja y darle por el lado adecuado. Primero retirarse de cualquier situación de soberbia, su gente la conoce como era y si no era así antes y, su cambio ha sido radical de cuando tomó el cargo, ya está definida su nueva imagen en su pueblo; es necesario bajarse del tabique, ponerse codo a codo con sus críticos del pueblo a construir, establecer puentes de gobernabilidad. Esa es una habilidad personal. En la vida hay pocas oportunidades, cuando se tienen no se puede permitir que nadie mal asesore pretendiendo venderle una burbuja de poder, eso no es lo indicado, la humildad y la sencillez son virtudes que el de arriba nos dio. Es tan sencillo ser pueblo; ser al natural. Finalmente el que el poder del voto la haya investido como alcaldesa, no es un asunto del otro mundo, al último todo lo que haga o deje de hacer habrá de rendir cuentas ante la Auditoría Superior del Estado y la Federación, ante la contraloría, pero hay una que pocos pasan, la contraloría de su pueblo. Y esa es la más difícil, el estigma se queda toda la vida. Mientras la mejor decisión es la de ser congruentes; cumplir con la minuta con Pahuatitla, era tan sencillo someterse al orden personal de cumplir un compromiso. Nadie quiere afectarla, nadie está detrás de la gente azuzando, no existen medios que le andan preparando el terreno, hay que aprender a reconocer los errores y el primero es que nadie le chantajea, los ciudadanos solo piden cumpla compromisos suscritos con el pueblos, pero bueno, hay tiempo para aprender, apenas va a cumplir un año. Por cierto vienen los informes de gobierno, desde la federación, el estado, los legisladores, los municipios, porque la gente tiene derecho a que se les informe de lo que hacen nuestros funcionarios, es por ley. Desde el aspecto amplio, en los municipios, primero ¿Cuánta inversión del presupuesto federal? ¿Cuánto invierte en obras? ¿Cuántos convenios han logrado los ayuntamientos que le den más obras en recursos mezclados? Y por supuesto ¿cuánto se gastan en nómina y servicios del presupuesto total? Los números no fallan, las matemáticas se hicieron para sumar y sacar totales. Particularmente en Huautla es un municipio que ha tenido importante inversión del estado, ha sido uno de los considerados en diferentes programas, no todo es malo; las fallas se han visto en las cuestiones de servicios básicos, pero la población sabe que hay inversión de obra, que cuenta con otros aspectos positivos, eso nadie lo puede negar, ni siquiera sus más interesados críticos que tiene en su municipio.