Aurelio y Pascual buscarán presidir la CNC municipal Por su parte la presidenta del CDMl del PRI, mencionó, que es de reconocerse que en la CNC se realicen procesos democráticos ya que en los demás sectores los nombramientos se realizan por designación y compromisos políticos Tras la lectura de la convocatoria para la renovación del comité directivo municipal de la Confederación Nacional Campesina, CNC, se llevó a cabo la reunión con los presidentes de comisariados ejidales quienes avalaron las propuestas para ocupar el cargo siendo Aurelio Martínez Feliciano y Pascual Antonio Hernández, aunque se indicó se habrá de buscar la unidad. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale Ayer se llevó a cabo la reunión de comisariados ejidales para presentar propuestas a la dirigencia de la CNC La reunión fue convocada para las 13:00 horas de ayer, sin embargo se retrasó el inicio hasta las 14:00 cuando finalmente arribó el contingente de comisariados encabezado por Martínez Feliciano, mientras que en el recinto ya se encontraban otros presentes incluidos el delegado especial José Antonio Martínez Almazán. El coordinador municipal de la CNC, Roberto Vega Rubio manifestó que tal como se hizo el compromiso al quedar al frente de dicho sector, habría de guardar el cargo hasta que se hiciera el proceso formal para elegir al nuevo presidente, pero sobre todo llamó a los comisariados a cerrar filas y evitar dividirse con este proceso, ya que se debe evitar el pleito de hermanos contra hermanos. Por su parte la presidenta del comité directivo municipal del PRI, María Guadalupe Zavala Castillo, mencionó, que es de reconocerse que en la CNC se realicen procesos democráticos con la participación de los militantes, ya que en los demás sectores los nombramientos se realizan por designación y compromisos políticos, siendo colocados por los dirigentes estatales. Recordó que la CNC y el PRI van de la mano y que solamente quienes se encuentran dentro del registro priísta podrán participar, ya que señaló que hubo a quienes les hizo el llamado para que apoyaran en estas labores al partido y no lo hicieron, pero dijo no se iba a correr a nadie de la reunión. Posteriormente se llevó a cabo el proceso en el que se presentaron las propuestas de quienes habrán de aspirar al cargo de presidente del comité municipal de la CNC; siendo propuesto Aurelio Martínez Feliciano, quien encabeza la organización CCAPI, así como Pascual Antonio Hernández, integrante de la asociación GDH y actual director de asuntos indígenas del ayuntamiento. Sin embargo el llamado fue a buscar la unidad entre los aspirantes y buscar conformar una planilla de unidad, para el día sábado a más tardar se pueda ya presentar y no tener que llegar a una elección abierta.