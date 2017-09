Asaltan y balean a ex líder de la UCLA Resultó herido junto con su empleado al ser atacado por hombres encapuchados en el tramo de la carretera federal Huejutla-Tlanchinol. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Momentos en que Eduardo Medina y su acompañante ingresaron al Hospital Regional de la Huasteca. Huejutla, Hgo.-En un violento asalto, hombres encapuchados balean y lesionan al ex secretario de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) de esta ciudad, Eduardo Medina Delgado y a uno de sus empleados. El atraco ocurrió anoche al filo de las 23:00 horas y el ex líder de los comerciantes, se dirigía a la ciudad de México a bordo de su vehículo, pero en el tramo de la carretera federal Huejutla-Tlanchinol, entre las localidades de Chalchocotipa y San Salvador, al parecer les atravesaron un árbol para asaltarlos. Trascendió que Lalo Medina como es conocido por los mercaderes, no se bajó de su unidad motora y se echó de reversa, pero en la desesperación perdió el control del carro y cayó a un barranco, mientras tanto los delincuentes empezaron a disparar. El ex dirigente y su acompañante de nombre David Hernández Hernández de 31 años, con domicilio en la localidad de Tepexititla perteneciente a este municipio, presuntamente fueron alcanzados por los proyectiles de arma de fuego y aun cuando estaban heridos, lograron escapar y se internaron al monte para salvar sus vidas. En el asalto, al parecer participaron alrededor de ocho personas que estaban cubiertos del rostro con pasamontañas y el conocido comerciante, llevaba aproximadamente 90 mil pesos de dinero en efectivo, el cual supuestamente quedó en la guantera de la camioneta. Las personas baleadas, pidieron ayuda a un autobús ADO y antes de llegar a Tehuetlán, fueron auxiliados por agentes de la Coordinación de Seguridad Estatal quienes los trasladaron al Hospital Regional de la Huasteca para que recibieran atención médica especializada. Fuentes policiacas informaron que este es el segundo atentado que sufre el ex líder de la UCLA, ya que hace tiempo también fue baleado antes de llegar a Tehuetlán. Finalmente se informa que el caso fue notificado a la agencia del Ministerio Público y hasta al nosocomio acudió la fiscal de guardia para declarar a los lesionados e iniciar la carpeta de investigación correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Casos de Dengue y Zika en localidad de Tancazahuela Pocas quejas en este inicio de clases Abre las puertas Consultoría Jurídica y Pericial Especializada EXHORTAN A PRÓXIMO DIRIGENTE DE LA UCLA DISTRIBUIR PROYECTOS EQUITATIVAMENTE Espacios de comerciantes basureros clandestinos