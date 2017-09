El PAN da nueva fecha a militantes que no alcanzaron a refrendar

San Felipe Orizatlán, Hgo.- “Con la finalidad de que la militancia panista que no acudió los días establecidos para el refrendo no sean dados de baja, el Partido Acción Nacional dio a conocer que quienes deseen seguir en el padrón de militantes deberán acudir el 19 y 20 de septiembre a la Ciudad de Pachuca”. Informó lo anterior Nicolás Antonio Hernández Hernández, Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN quien explicó, que según fue dado a conocer de manera oficial, quienes no acudieron a refrendarse en el padrón de militantes podrían ser dados de baja, por lo que si aún desean hacerlo podrán acudir a la Ciudad de Pachuca el 19 y 20 de septiembre de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas en las oficinas del Comité Directivo Estatal. Al acudir en los días marcados dijo Hernández Hernández, que los interesados deberán llevar alguna identificación oficial para que tengan derecho a audiencia, el registro de militantes y bajas en caso de proceder se realizará a través de la cuenta electrónica http://panhidalgo.org y www.rnm.mx . Nicolás Antonio recalcó, que es importante que las personas que por razones de salud o por cuestiones de trabajo, entre otras, no hayan podido acudir, lleven con ellos las pruebas necesarias que demuestren que en realidad estaban imposibilitados para asistir al refrendo cuando se convocó en sus municipios.