Podría Valles solicitar préstamo para pago de laudos: 49 millones la deuda

Entrevistado al respecto, el presidente municipal de Ciudad Valles, Jorge Terán Juárez, señaló que este tema ya se tocó dentro de la última sesión de cabildo, debido a la difícil situación que enfrente la administración al contar con algunas cuentas bloqueadas, por solicitudes de ex trabajadores que exigen se les paguen sus laudos, por lo que dijo se deben de gestionar recursos para poder llegar a acuerdos con estos y así desahogar las finanzas del municipio. “Estamos solicitando al Congreso del Estado, primeramente dar a conocer la realidad que vivimos y afrontarla como debe de ser, pero también solicitar el apoyo del Congreso en el tema presupuestal ya que realmente no contamos con el recurso suficiente para responder a laudos que en determinado momento si nos dañan a la hacienda pública municipal”, señaló Terán Juárez. Mencionó que lamentablemente los laudos son un tema que no se asumió con responsabilidad en su momento por las anteriores administraciones, por lo que los salarios caídos fueron aumentando y seguirán haciéndose de no tomarse una acción concreta. Aunque no quiso hablar de cifras, el presidente municipal enfatizó que se está pidiendo al Congreso se gestionen recursos, además de que podría presentarse alguna iniciativa para evitar que este problema se siga presentando, misma que dijo no ha impedido que el Ayuntamiento continúe trabajando aunque sin con algunas limitaciones.