Estoy esperando a que Herminia se ponga a trabajar: Matilde

Matilde Hernández Méndez, Secretario General del CDM del PRI, cuestionado sobre las presencia de algunos militantes que ya prácticamente se encuentran haciendo campaña a través de las redes sociales, dijo que desafortunadamente las cosas se están dando porque no se está teniendo un trabajo al interior tal y como se debe, muestra de ello es que a la fecha no se han integrado las diferentes carteras del comité. “Tengo seis meses que estoy esperando a que mi presidenta de partido se ponga a trabajar, porque no témenos comité directivo y eso es impedimento para que podamos trabajar correctamente, por eso tenemos que buscar como podemos hacerle y de manera personal yo buscaré la forma de cómo poner orden dentro de nuestro partido”. A pesar de que dijo no contar con un “gallo” aun para las próximas elecciones, señaló que serán los tiempos los que habrán de dar los pasos a seguir, aunque por el momento se concentrará en la organización al interior del partido para garantizar la representatividad de los grupos.