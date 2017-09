Apreciaciones Nuevamente se realizaron cambios en las direcciones del Ayuntamiento, en este caso fue en la dirección de desarrollo rural, en donde Gregorio Zamora fue notificado de su salida y en su lugar ingresó Noé Hernández, un cambio que se hubiese entendido normal, ya que ambos provienen del mismo grupo, CCAPI. Sin embargo trascendió que todo se derivó de un rompimiento entre el ex funcionario municipal y el dirigente de la CCAPI Aurelio Martínez Feliciano, ya que Zamora decidió iniciar su propio proyecto sumando a rutas de transporte para trabajar por su cuenta lo que obviamente despertó la molestia a su ex líder. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Igual que sucedió en el caso de anuncios y espectáculos donde Juan Manuel Frías Rincón tuvo un rompimiento con su ex líder Paco Ángeles, derivando también en su salida del departamento, ya que en su lugar ingresó otra persona a fin al grupo político al que pertenece ya que estas áreas así fueron acordadas previamente. El hecho de que se estén haciendo estos ajustes de manera simultánea en la administración obedece a la cercanía del inicio del tercer año de gobierno, con lo cual se está cerrando ciclos en los departamentos, por lo que no se descarta que sigan realizándose más ajustes en otras áreas de la presidencia municipal. En donde también se hizo un cambio aunque de manera temporal fue en la delegación de Tamán, ya que el delegado solicitó un permiso para ausentarse del cargo por motivos familiares, quedando en su representación la subdelegada, quien habrá de ejercer las funciones y por ende habrá de encabezar las actividades del 15 y 16 de septiembre. En la cabecera también ya se tienen listas las actividades que se habrán de realizar por parte de la Casa de la Cultura y de Acción Cívica, en donde se pretende ofrecer un programa de tres días de festividades para que la ciudadanía pueda tener esparcimiento y disfrutar del espíritu patrio, cerrando con el tradicional baile que se ofrece cada año, en esta ocasión con la Sonora Dinamita. Hoy se espera novedades es en la CNC, en donde las figuras que buscan el cargo de presidente del comité ayer sostuvieron un acercamiento con los comisariados a fin de buscar el respaldo y de llegar a un acuerdo a más tardar a medio día estarían presentando una planilla de unidad, de lo contrario se dará una contienda que terminará el día 6 de septiembre, pero lo que significaría una ruptura entre ambas organizaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones