Alumnos de la UPH participan en la certificación del TOEFL Alumnos del 9° cuatrimestre de la Universidad Politécnica de Huejutla realizan examen de TOEFL para la certificación en el Idioma Inglés, el cual estuvo supervisado por docentes de la institución y la Coordinadora de la Centro de Idiomas de la UPH, la Mtra. Gladiola Villegas Gómez. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Fueron 105 alumnos de todas las ingenierías y licenciatura que durante 3 horas llevaron a cabo el examen para la certificación en el idioma inglés, la cual, estuvo dividida en 3 partes: Comprensión lectora (Reading), Expresión escrita (Grammar), Comprensión auditiva (Listening). El TOEFL (Test of English as a Foreign Language) es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense, específicamente orientada a hablantes no nativos de este idioma. Como estándar, esta prueba es aceptada por muchas instituciones académicas y profesionales de habla Inglesa alrededor del mundo. En el caso del TOEFL las puntuaciones obtenidas son válidas por dos años,​ al cabo de los cuales se deberá realizar de nuevo la prueba para renovar su validez. Esta es la cuarta generación certificada por la UPH en donde los estudiantes al culminar sus estudios, obtienen el certificado en el idioma inglés a través del TOEFL. Las alumnas y los alumnos recibirán su certificado al concluir con su Estancia Universitaria en un evento de entrega de certificados en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huejutla. Cabe mencionar que la Universidad Politécnica de Huejutla es la primera institución certificadora en la Huasteca Hidalguense, la cual ha creado el espacio de oportunidades para universitarios y público en general que requieren de la certificación como requisito primario para emplearse.